Die Baubranche kriselt deutschlandweit. Auch auf der Ostalb ist die Zahl der Baugenehmigungen eingebrochen. Die Betriebe haben Angst vor der Zukunft und fordern ein schnelles Handeln der Politik.

Immer weniger können sich ein Eigenheim leisten

Immer weniger Häuslebauer können sich ein Eigenheim leisten ‐ und das, obwohl der Bedarf nach Wohnraum weiterhin groß ist. Was die Preise nach oben treibt, sind immer höhere staatliche Auflagen für Neubauten sowie gestiegene Materialkosten und Bauzinsen. Die Koalition hat sich deshalb kürzlich zu einem Wohnungsgipfel getroffen. Gefordert wird unter anderem, auf eine geplante Verschärfung der Energiestandards bei Neubauten zu verzichten.

Das wäre mal ein Anfang, findet Alexander Hamler, Kreishandwerkermeister auf der Ostalb. Die Stimmung am Bau bezeichnet er als „erschreckend“. „Aufseiten der Rohbauer, Betonbauer und Maurer kommen die Aussagen, dass Neubauprojekte im privaten Bereich so gut wie tot sind.“ Auch bei seinem eigenen Elektrotechnikunternehmen in Mutlangen merkt er, dass Anfragen im privaten Wohnungsbau selten geworden sind.

Hohe Energiekosten machen dem Handwerk das Leben schwer

Was dem 50-Jährigen aber noch mehr Sorge bereitet: „Wir beobachten, wie die globalisierte Industrie ins Ausland abwandert.“ Die hohen Energiekosten machten dem Handwerk hier das Leben schwer.

Da wird auf Teufel komm raus mit dem Kopf durch die Wand Amok gefahren“, sagt Alexander Hamler.

Es sei zwar wunderschön, dass wir regenerativ werden, aber „wir können uns das alle irgendwann nicht mehr leisten, das kostet uns Arbeitsplätze“. Vonseiten der Politik werde außerdem viel zu wenig mit dem Handwerk kommuniziert.

Edgar Horn, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft im Ostalbkreis, berichtet, dass Baugenehmigungen im Wohnungsbau seit einem Jahr um mehr als 30 Prozent eingebrochen seien, „und das, obwohl wir eine große Nachfrage nach Wohnungen haben. Was uns fehlt, ist bezahlbarer Wohnraum.“ Im Wirtschaftsbau und im öffentlichen Bau dagegen sehe die Auftragslage noch gut aus.

Staat müsste Vorschriften entschlacken

Weitere Gründe für die stetig wachsenden Baukosten laut Horn: „Die energetischen Standards wurden immer weiter verschärft, dabei steht der energetische Profit in keinem Verhältnis mehr zum Aufwand.“ Um das Bauen wieder erschwinglich zu machen, müsse der Staat beispielsweise Vorschriften entschlacken, Kredite verbilligen, Steuern absenken und Förderungen wie das Baukindergeld wieder einführen.

Die gute Nachricht: Kein Bauunternehmen auf der Ostalb, das Mitglied in der Kreishandwerkerschaft ist, hat in den vergangenen zehn Jahren Insolvenz anmelden müssen. Zudem sind die Mitarbeiterzahlen in der gesamten Baubranche relativ stabil. „Wir könnten aber noch mehr Mitarbeiter brauchen.“

Im Moment seien die Auftragsbücher noch gefüllt. Im zweiten Quartal 2023 seien die Umsätze in der gesamten Baubranche sogar gestiegen.

Es gibt noch Restaufträge, aber die Aussichten sind gerade im Bereich des Wohnbaus nicht gut“, sagt Edgar Horn.

Schlimm hat es offenbar besonders kleine Bauunternehmen in der Region getroffen. Burak Celebi berichtet, er habe bereits vergangenes Jahr zwei Mitarbeitende entlassen müssen, als für ihn völlig überraschend sieben Aufträge für Neubauten platzten. Inzwischen arbeitet der Geschäftsführer von „Dienst am Bau Ostalb“ nur noch mit Minijobbern zusammen. „Wir können nicht so weit in die Zukunft blicken“, erklärt Celebi.

Rohbauunternehmen haben es besonders schwer

Erst vor etwa vier Jahren gründete er sein Unternehmen in Bopfingen. Von der Situation in der Baubranche auf der Ostalb zeichnet Celebi ein düsteres Bild: „Wir arbeiten auch mit Rohbauunternehmen zusammen. Drei davon sind kürzlich insolvent gegangen.“

Auch ein großes bekanntes Bauunternehmen aus der Region habe sich von seinen ehemals 20 Subunternehmern getrennt. Die Geschäftsführung dieses Unternehmens war allerdings auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ nicht zu erreichen.

Wir bekommen zwar immer wieder Aufträge, aber die Kunden wollen sparen und schauen, wie es am billigsten ist“, glaubt Celebi.

So bekämen häufig ausländische Betriebe dank ihrer Billigangebote den Zuschlag ‐ mit entsprechenden Qualitätseinbußen. „Ein Meisterbrief spielt dann keine Rolle mehr. Und hinterher kommen die Reklamationen.“