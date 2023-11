Ende Oktober hat das Kreisseniorenblasorchester Ostalb zum zehnten Mal mit einem Benefizkonzert im Aalener Landratsamt gastiert. Bei diesem kleinen Jubiläum im Rahmen von „50 Jahre Ostalbkreis“ wurden anstelle eines Eintritts die rund 190 Besucherinnen und Besucher um eine Spende gebeten. Alfons Wiedmann, der das Orchester vor 20 Jahren ins Leben gerufen hat, hat jetzt im Beisein von Landrat Bläse den Spendenerlös in Höhe von 1.750 Euro an die Hoffnungsträger-Stiftung mit ihrem „Hoffnungshaus“ in Schwäbisch Gmünd übergeben.

Die Leitung des Hoffnungshauses, Denise und Martin Schechinger, freute sich sehr über die Spende. Seit drei Jahren existiert das Wohnprojekt, das Landrat Bläse bei seiner Eröffnung als ein Leuchtturmprojekt bezeichnete. Hier leben geflüchtete sowie einheimische Menschen, die mitten im Leben stehen, gemeinsam unter einem Dach. Ziel ist eine aktive Hausgemeinschaft, die nach innen und nach außen wirkt. Hierfür gibt es gemeinsame Kochabende und eine lebendige Kommunikation zum Beispiel auch in WhatsApp-Gruppen. So entsteht ein interkultureller und intergenerationeller Raum, in dem sich die Menschen auf einer Ebene begegnen können. Die Spende kommt somit direkt den gemeinsamen Aktionen der Bewohnerinnen und Bewohner zugute.