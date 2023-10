Kreissenioren-Blasorchester begeistert die Zuhörer

Das traditionelle Benefizkonzert des Kreissenioren-Blasorchesters ist am Sonntagabend im Großen Sitzungssaal im Landratsamt ein großer Erfolg gewesen. Eingeladen hatte der Blasmusikverband Ostalb. Landrat Joachim Bläse lobte schon in seiner Begrüßung die 42 Instrumentalisten als „Patente Kerle“. Nach einem Blick über das große Ensemble in weinroten Westen auf der Bühne ergänzte er sogleich: „Und ein patentes Mädel ist auch dabei“.

Es sei ein besonderes Ereignis, dass dieses Benefizkonzert nicht nur zum zehnten Mal im Landratsamt stattfinde, sondern auch im 50. Jubiläumsjahr des Ostalbkreises, hob der Landrat hervor. Außergewöhnlich und erfreulich sei, dass Aalener Musiker zu einem Benefizkonzert für eine Gmünder Einrichtung einladen, betonte Tanja Grimm im Namen der Hoffnungsträger-Stiftung. Der Erlös des Konzertes werde dem Hoffnungshaus in Schwäbisch Gmünd zugutekommen.

„Dort leben geflüchtete oder sozial benachteiligte Menschen mit solchen, die mitten im Leben stehen, gemeinsam unter einem Dach in vorwiegend geförderten Mietwohnungen in aktiver Hausgemeinschaft“, schilderte Tanja Grimm den Zweck der Stiftung. Insgesamt biete diese Stiftung vier Häuser für das gemeinsame Wohnen von Geflüchteten und Einheimischen an und zwei Häuser mit 21 seniorengerechten Wohnungen.

Peter Rott, der die Kreisseniorenbläser seit 2019 dirigiert, hat für dieses Konzertereignis ein exquisites Programm zusammengestellt. An den Bodensee zum Schlossseefest nach Salem führte der Eröffnungsmarsch „Salemonia“. In schmissigem Sound präsentierte sich das vollbesetzte Blasorchester im vollendeten Zusammenklang von Blech- und Holzbläsern. Die drei großen Tubas in der letzten Reihe fielen nicht nur optisch ins Auge, sondern sorgten auch für ein solides Bassfundament.

Ehrenfried Schütz aus Ellenberg führte informativ und mit originellen Witzen durch das vielseitige und populäre Programm. Bei den bekannten und beliebten Melodien vom „Weißen Rössl am Wolfgangsee“ stimmte das Publikum mit ein. Im „Deutschmeister-Regiments-Marsch“, stellte das Ensemble unter der inspirierenden Leitung von Peter Rott seine präzisen Einsätze und seine mitreißende Dynamik unter Beweis.

Dass das Orchester auch über imponierende und qualifizierte Solisten verfügt, zeigte sich in „My secret Lovesong“ (Heimliches Liebeslied“ mit Gebhard Wunder (Horn) und im Spiritual „Amazing Grace“) mit Siegfried Wunder (Trompete). Nach dem Walzer-Zyklus „Sommermärchen“, Hubert Wolfs Erinnerungen und verträumten Melodien von Hans Kolditz setzte das Orchester zum fulminanten Finale an. Die begeisterten Zuhörer dankten mit langanhaltendem Beifall.

Für den anspruchsvollen und bereichernden Konzertabend fand Hubert Rettenmaier, erster Vorsitzender des Blasmusikverbandes Ostalbkreis, herzliche Dankesworte. Das Senioren-Blasorchester sei das Aushängeschild für den Verband, in dem landesweit über 7000 Bläser in 78 Vereinen musizieren. Für die gute Organisation des Ostalb-Senioren-Blasorchesters dankte er Alfons Wiedmann, der auch Ansprechpartner für Interessierte sei (Langfeld 4, 73569 Eschach-Holzhausen, Telefon 07175 /6890.