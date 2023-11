Kreishandwerkerschaft kritisiert „Bürokratie-Wust“

Mit einem kritischen Blick auf die Politik nimmt die Kreishandwerkerschaft Ostalb die nächsten drei Jahre ins Visier. Einen hohen Vertrauensbeweis gab es bei den Wahlen für die Vorsitzende Kreishandwerksmeisterin Katja Maier (Aalen) und für Kreishandwerksmeister Alexander Hamler aus Schwäbisch Gmünd.

Man habe gegenüber der Politik den Bürokratie-Wust immer wieder artikuliert. Mehr oder weniger nichts habe sich getan. „Die Politik hat eine hochgradige Schwerhörigkeit“, so Alexander Hamler. Und dies gerade jetzt in einer besonderen Zeit mit großen Anforderungen. Die Zeichen der Konjunktur fallen im Handwerk gemischt aus. Während die Klima- und Ausbauhandwerke von der Energiewende profitieren, erlebt das Handwerk beim Wohnungsbau einen starken Nachfragerückgang. Die gestiegenen Material-, Lohn- und Energiekosten würden immer mehr zum Hemmschuh für die Nachfrage, wie es in einer Pressemitteilung der Kreishandwerkerschaft heißt. Insgesamt sei das Handwerk, über alle Gewerke gesehen, trotzdem verhalten optimistisch. Ein einheitliches Bild gebe es nicht.

Neben der Vorstandsspitze mit Katja Maier und Alexander Hamler wurden bei den Neuwahlen Klaus Fürst (2. Stellvertreter) und Rainer Kolb (3. Stellvertreter) sowie 13 weitere Vorstandsmitglieder gewählt. Dies sind: Kurt Baumann, Martin Bläse, Sven Geiger, Simon Haag, Siegfried Krazer, Doris Raymann-Nowak, Stefan Schmid, Elke Schuster, Michael Schramel, Jürgen Vetter, Norbert Wagner und Uwe Weiland. Kassen- und Rechnungsprüfer sind Martin Barth, Armin Linke, Martin Schneider und Andreas Spiegler. Ehrenkreishandwerksmeister ist und bleibt Horst Schurr.

Mit der Silbernen Ehrennadel wurde Obermeisterin Elke Schuster (Maßschneider-Innung Ostwürttemberg) ausgezeichnet. Diese Ehrung erhielt auch Michael Schramel der seit zehn Jahren Obermeister der Kfz-Innung Schwäbisch Gmünd ist.

Ferner wurden die, als stellvertretenden Kreishandwerksmeister/-in ausscheidenden Simon Haag (Bau-Innung Aalen) und Doris Raymann-Nowak (Gold- und Silberschmiede-Innung) für ihr Engagement gewürdigt. Ebenso Hermann Mack (stellvertretender Obermeister der Elektro-Innung Ostwürttemberg) der als Kassenprüfer der Kreishandwerkerschaft ausscheidet.