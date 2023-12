Kreis unterstützt Entwicklungshilfe mit knapp 60.000 Euro

Insgesamt 57.400 Euro für Projekte in Entwicklungsländern hat der Sozial- und Gesundheitsausschuss des Kreistags in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung bewilligt. Dieser Posten ist seit vielen Jahren fester Bestandteil des Kreishaushalts. Heuer wurde ein Schwerpunkt Afrika gesetzt, wenngleich weiterhin Projekte in anderen Erdteilen gefördert werden, an denen Ostälbler beteiligt sind.

14.400 Euro bekommt Christel Trach-Riedesser aus Hüttlingen für ein Hilfsprojekt in Burkina Faso, das sie seit 40 Jahren unterstützt. Viele Menschen stehen Schlange, um eine Handvoll Hirse zum Überleben zu bekommen. Neben dieser Grundversorgung kümmern sich die Projektpartner um die Bildung und Ausbildung junger Menschen und Frauen. Aktuell soll eine Nähschule erweitert werden.

9500 Euro bekommt der Verein „Hilfe für Togo„, Waldstetten, der sich seit 1994 in dem westafrikanischen Land engagiert, für die Unterstützung einer Frauengruppe. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Verbesserung der Lebensumstände in den Bereichen Bildung, Landwirtschaft, Infrastruktur, Wasserversorgung sowie Medizin und Hygiene. Aktuell betreuen die Frauen 50 Kinder, die sie zusätzlich zu ihren eigenen Kindern aufgenommen haben. Um neben den eigenen fremde Kinder ernähren, den Schulbesuch finanzieren und für die medizinische Betreuung sorgen zu können, sind gesicherte Verdienstmöglichkeiten notwendig.

8500 Euro wurden bewilligt für die katholischen Kirche Aalen und die Stiftung Licht und Hoffnung der Barmherzigen Schwestern des heiligen Vinzenz von Paul in Tansania. Aktuell wird das Projekt „Hilfe für Kinder mit Hörschädigung“ unterstützt. Besonders die Kinder leiden in den ostafrikanischen Staaten an Schwerhörigkeit.

4000 Euro gehen an den Freundeskreis Uganda aus Aalen, für die Dachsanierung des Mother-House in Masaka/Uganda. Das Waisenhaus wurde Anfang der 1970er-Jahre mit Spenden des Freundeskreises erbaut. Im Hauptgebäude droht nun das Dach einzustürzen, und es dringt Wasser ins Gebäude.

Die Govinda Entwicklungshilfe erhält 6000 Euro. In Nepal soll die Bildung für 530 Schulkinder sichergestellt werden. Die Schulen liegen häufig in ein bis zwei Stunden Laufdistanz zu den abgelegenen Gehöften der Familien entfernt. Obwohl der Schulbesuch in Nepal kostenlos ist, können sich die meisten Eltern die Schulmaterialien, die Schuluniform und das Mittagessen in den Schulen für ihre Kinder nicht leisten.

Das katholische Pfarramt in Elchingen erhält 2000 Euro für die Unterstützung der Saint Lawrence School in Rangareddy/Telangana (Indien), dessen Bau durch das Engagement des Missionskreises der Kirchengemeinde finanziert wurde. Die Schule wurde als inklusive Bildungseinrichtung für sozial benachteiligte Kinder erbaut.

Das katholische Pfarramt in Neuler erhält 3500 Euro für ein Kinderheim in Ecuador, das Platz bietet für 80 Kinder. Sie kommen aus einem riesigen Einzugsgebiet aus Slums und abgelegenen Dörfern. Derzeit leben dort auch mehrere „Corona-Waisen“. Die Ausgaben für Schule, Kleidung, Wäsche, Hygieneartikel, Babymilch, Windeln und Wasser müssen durch Spenden gedeckt werden.

2500 Euro wurden der Kolpingsfamilie Abtsgmünd für ein Projekt in Peru bewilligt. Aktuell muss ein Optikergeschäft erweitert und eingerichtet werden. Davon würden täglich rund 2.500 Patienten im Zentrum profitieren. Ziel ist auch, die langfristige medizinische Versorgung mit guter Gerätschaft sicherzustellen.

Die Peru-Gruppe Heubach erhält 3500 Euro für das Projekt „Zahnfee“ in Lima. Wie in vielen Entwicklungsländern haben die Kinder aufgrund falscher Ernährung Probleme mit ihren Zähnen. Eine Zahnärztin behandelt zum halben Kostensatz dreimal wöchentlich Kinder im Auftrag der Peru-Gruppe. Weitere 3.500 Euro erhält die Gruppe für ein anderes Projekt. Das Schutzhaus und die Volksküche benötigen ein neues Dach, die Fassade der Volksküche ist renovierungsbedürftig und zur Eigenversorgung der Volksküche ist ein neuer Wasseranschluss des Gemüsegartens notwendig. Zielgruppe sind die Kinder im Vorschulalter und die Bedürftigen, die auf eine meist kostenlose warme Mahlzeit aus der Volksküche angewiesen sind.

Als einzige stimmte Susanne Mützel (AfD) gegen die Unterstützung der Entwicklungsprojekte. Das sei nur möglich, wenn genug Geld da sei, argumentierte sie. Deutschland bezahle die halbe Welt, das Geld müsse im Ostalbkreis bleiben. Er hätte eigentlich erwartet, dass sie eine Verdreifachung der Mittel beantrage, konterte Landrat Joachim Bläse. Denn nur wenn die Menschen eine Perspektive hätten, blieben sie in ihrer Heimat und würden nicht zu Flüchtlingen. Also müsste man eigentlich dort richtig viel investieren.