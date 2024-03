Der Unterkochener Ortschaftsrat hat natürlich wenig Einfluss auf das, was das Stuttgarter Regierungspräsidium sich als mögliche Varianten für den Albaufstieg vorstellt. Aktuell befindet sich der Albaufstieg im - schönes deutsches Wort - „Linienfindungsverfahren“. Das hört sich zunächst unverfänglich an, aber es werden bereits wichtige Weichen gestellt. Deshalb war es gut und richtig, dass sich der Ortschaftsrat Unterkochen zu Wort meldet, um, sagen wir es, wie es ist, das Schlimmste zu verhindern: den Ausbau der bestehenden Trasse und die Variante 19.1, denn mit beiden Lösungen wäre dem Ort und der Natur drumherum angesichts der Flut an Verkehr, der auf der B29 und der B19 aus Oberkochen auf den Ort zurollt, nicht geholfen.

Die Kräfte bündeln: Darin waren sich die Ortschaftsräte und die Stadtverwaltung einig. Aber dazu gehören auch Kräfte von außerhalb. Und da muss der Blick gar nicht weit schweifen. Die großen Firmen in Oberkochen - Zeiss etwa, oder Hensoldt - boomen. Und genau diese Firmen werden profitieren von einer guten Verkehrsanbindung zur A7. Klar, in Zeiten von Klimawandel und hohen Energiepreisen darf der Verkehr auf den Straßen nicht das alleinige Argument sein. Aber schließlich arbeitet die Region schon an Radwegekonzepten, am Mobilitätspakt Aalen-Heidenheim, an guten Lösungen für den öffentlichen Personennahverkehr. Trotzdem wäre es fatal, jetzt auf die Schnelle eine Lösung zu favorisieren, die in zehn, 20 oder 30 Jahren vielleicht schon wieder hinfällig ist.