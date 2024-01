Das Viertelfinale im WFV-Pokal ist an diesem Freitag in Stuttgart ausgelost worden. Gegner des Fußball-Regionalligisten VfR Aalen um seinen neuen Trainer Markus Pflanz ist der Fußball-Oberligist SSV Reutlingen. Angesetzt sind die Viertelfinal-Partien zunächst für Mittwoch, den 3. April. Aalen muss im Übrigen im Stadion an der Kreuzeiche antreten.

Die weiteren Partien im Viertelfinale um den WFV-Pokal sind: Stuttgarter Kickers - SSV Ulm 1846 Fußball; Empfingen - Sonnenhof Großaspach; Türkspor Neckarsulm - TSV Buch.