Der langjährige ARD-Korrespondent in Moskau und Russland-Kenner Udo Lielischkies kommt am Dienstag, 24. Oktober, nach Aalen. Um 19 Uhr wird der Journalist und Autor im Torhaus unter dem Thema „Im Schatten des Kreml ‐ Unterwegs in Putins Russland“ zu einer Lesung und einem Gespräch zu Gast sein.

Veranstalter des Abends ist die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in Kooperation mit der Volkshochschule Aalen.

Seit Wladimir Putin 1999 an die Macht kam, hat Udo Lielischkies als ARD-Korrespondent bei unzähligen Reisen durch das Land ihn und die Menschen in Russland hautnah erlebt. In seinem Buch „Im Schatten des Kreml ‐ Unterwegs in Putins Russland“ zeichnet Lielischkies ein einzigartiges Bild des facettenreichen, widersprüchlichen Landes, des Putin-Regimes und der beeindruckenden Menschen in den Weiten der russischen Provinz. Er erklärt an diesem Abend aber auch, was Putin bewegt und weshalb ein erheblicher Teil der russischen Bevölkerung hinter dessen Angriffskrieg auf die Ukraine steht.

