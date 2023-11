Konzertchor Aalen trifft Chor Bárdos Lajos Vegyeskar

Musik verbindet ‐ diese Erfahrung konnte der Konzertchor Aalen bei seiner Reise in Aalens Partnerstadt Tatabánya machen. An deren Ende stand ein eindrucksvolles Konzert in der ausverkauften Stadthalle in Tatabánya.

Die Verbindung beider Chöre besteht seit mehr als sieben Jahren. Bei der aktuellen Neuauflage des Begegnungsprojektes war vieles schon vertraut und man traf auf alte Bekannte. Neben der Musik kam auch das touristische Programm nicht zu kurz. So standen zwei Stadtführungen in Budapest, eine Busrundfahrt durch die abendlich erleuchtete Hauptstadt und eine Wanderung zum Wahrzeichen der Stadt Tatabánya, einer Skulptur des Sagenvogels Turul, auf dem Programm. Beim Besteigen eines zum Aussichtsturm umfunktionierten Förderturms wurde die gemeinsame Bergbautradition beider Städte lebendig, und in einer Höhle unterhalb der Turul-Skulptur hatten die Sängerinnen und Sänger beider Chöre ein ganz spezielles Klangerlebnis, als sie gemeinsam den Kanon „Tumbai, tumbai … „intonierten.

Bevor die Reise starten konnte, waren auf beiden Seiten viele Vorbereitungen notwendig. Der deutsche und der ungarische Chor mussten sich auf ein Werk einigen, das bei den Konzerten in Aalen und Tatabánya zur Aufführung kommen sollte. Die Wahl fiel auf die Misatango von Martín Palmeri. Die beiden Chorleiterinnen Katja Trenkler und Zsuzsanna Szeimann hatten sich im Vorfeld über die Details der Werkinterpretation ausgetauscht und diese mit ihren jeweiligen Chören musikalisch erarbeitet und eingeübt.

Für die Konzertbesucher sollte nicht erkennbar sein, wer zu welchem Chor gehörte. Der ungarische Chor hatte seine Aalener Gäste im Sinne einer Corporate Identity mit roten Krawatten und roten Broschen ausgestattet, sodass auch rein äußerlich ein einheitliches Gesamtbild dargeboten wurde.

Der Chor Bárdos Lajos Vegyeskar wird vom 17. bis 20. November zum Gegenbesuch in Aalen erwartet. Beim Konzert am 19. November um 19 Uhr in der Stadthalle stehen mehr als 80 Sängerinnen und Sänger auf der Bühne. Neben den beiden Chören und der Gesangssolistin Anna Escala treten das Tangoensemble Brisas del Sur, das Tanzpaar Liane Schieferstein und Benedikt Krappmann und ein Projektorchester auf. Karten sind bei MusikA und bei den Chormitgliedern im Vorverkauf zum Preis von 20 Euro erhältlich.