Konzentrierte Leistung führt zu SG2H-Kantersieg

Die Landesliga-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen sind zum ersten Spiel der neuen Saison bei der zweiten Mannschaft der MTG Wangen zu Gast gewesen. Nach einer couragierten und konzentrierten Leistung im zweiten Spielabschnitt gewannen die Männer von der Ostalb mit 33:19.

Groß war die Vorfreude auf den Start in die neue Saison der Landesliga im Lager der Grün-Roten. Dementsprechend konzentriert starteten die Handballer um das Trainerduo Haas/Feil in die Partie. Dem 1:0-Führungstreffer der MTG Wangen konnte sofort ein 5:0 entgegengesetzt werden. Somit stand es nach Fünf Minuten 1:5 aus Sicht der Gastgeber.

Durch einige Technische Unsauberheiten und Fehlwürfen schaffte es die SG2H nicht sich in der ersten Halbzeit deutlicher abzusetzen. Die Gastgeber aus dem Allgäu kämpften sich Tor um Tor ran und so stand es zur Halbzeit wieder Unentschieden. Beim Stand von 13:13 wurden die Seiten gewechselt. Die Halbzeitansprache von Coach Matthias Haas schien gefruchtet zu haben. Den Führungstreffer von Lukas Fürst zum 13:14 konnten die Gastgeber nochmals ausgleichen, doch dann legte die Abwehr der SG2H los. Im Verlauf der zweiten Halbzeit bekam die Mannschaft um Kapitän Felix May nur noch sechs Gegentore. Durch diese engagierte Abwehrleistung und einer guten Torhüterleistung kam die Mannschaft in ihr gewohntes Tempospiel. Am Ende stand ein 33:19 aus Sicht der Männer vom Kappelberg und dem Kochertal auf der Anzeigentafel. Diesen Einsatz aus der zweiten Halbzeit gilt es nun zu konservieren, denn am kommenden Samstag empfangen die Handballer der SG Hofen/Hüttlingen mit dem TV Treffelhausen einen altbekannten Gegner zum Derby. Anpfiff dieser Partie ist um 20.30 Uhr in der Talsporthalle.

SG2H: Brucker, Rathgeb(1); Anlauf(4), L.Fürst(5), J.Fürst(4), May(2), L.Seeh, Joas, Hügler, Y. Haas(6), Funk(3), Y.Seeh, Jörg (5), Eiberger(3).