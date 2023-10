„Es gilt zwar einige Herausforderungen zu bestehen. Aber Deutschland ist nicht am Boden!“ Mit dieser Feststellung hat Landrat Joachim Bläse in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Kreistagsausschusses für Arbeit und Grundsicherung für eine positive Einstellung geworben. Es habe noch nie so viele Arbeitsplätze und neue Produkte gegeben, aber allenthalben sei zu hören, Deutschland liege darnieder. Das irritiere ihn. „Ich kann dieses Gejammere nicht mehr hören“, sekundierte ihm Elmar Hägele (Grüne) und fügte hinzu: „Wenn es jemand gut geht, dann sind wir es.“

Dies unterstrich der Leiter des Jobcenters, Thomas Koch, mit Zahlen vom Arbeitsmarkt. Demnach liegt die Arbeitslosenquote im Kreis bei 3,4 Prozent, wobei bei weitem der Löwenanteil auf Menschen ohne abgeschlossene Berufsausbildung entfällt. Sorgen macht die demografische Entwicklung, denn die Zahl der älteren Arbeitnehmer nimmt zu, die geburtenstarken Jahrgänge erreichen das Rentenalter und dadurch reduziert sich das Potenzial an Arbeitskräften.

Mit 133.852 hat die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten einen Höchststand erreicht. Zwischen März 2017 und März diesen Jahres ist die Zahl der Arbeitsplätze um 11.041 oder 8,9 Prozent gewachsen, allein zwischen März 2022 und März 2023 gab es ein Plus von 2625 oder zwei Prozent. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften ist zwar auf 6086 gestiegen. Dies liegt aber Koch zufolge an den Ukrainern, die vor dem russischen Angriffskrieg in den Ostalbkreis geflohen sind. Ohne sie gäbe es 1200 Bedarfsgemeinschaften weniger, was einen absoluten Tiefstand bedeuten würde.

1960 neue Anträge auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts seien beim Jobcenter bislang in diesem Jahr eingegangen, hinzu kämen 5449 Anträge auf Weiterbewilligung. 44 Prozent der Anträge habe es am gleichen Tag beschieden, weitere 50 Prozent innerhalb von zehn Tagen. Bei den Ukrainern handele es sich zu zwei Dritteln um Frauen mit Kindern. Wenn die Sprachkurse beendet seien, werde sich die Arbeitsaufnahme bei dieser Personengruppe verstärken.

Es sei erstaunlich, welche Mehrbelastung durch die Flüchtlinge das Jobcenter bewältigt habe, sagte Manfred Fischer (CDU). Die Zahlen seien kein Grund zur Sorge, aber mit Gesundbeten werde man Probleme nicht lösen. Eine außergewöhnliche Leistung für Menschen, die Hilfe brauchen, attestierte Herbert Hieber (SPD) dem Jobcenter. Beim Aufruf zu mehr Zuversicht sei man ganz beim Landrat. Die Zahlen sprächen eine andere Sprache als die Stimmung draußen, sagte auch Josef Bühler (Freie Wähler). Man dürfe optimistisch in die Zukunft blicken. Die Entwicklung sei gut und suche ihresgleichen.

Man dürfe nicht alles rosig malen, fand dagegen Susanne Mützel (AfD). Darum gehe es auch gar nicht, hielt Landrat Bläse dagegen. Es gehe um die Realitäten und um die Wirtschaft und die sei robust. Das Thema Ukraine sei eine Belastung und eine Herausforderung. Man müsse schauen, wie man das bewältige, zumal es an Wohnraum fehle. Aber man dürfe sich nicht selbst schlecht reden.