Komponist Mann übergibt Komposition ans Stadtarchiv

Sein 40-jähriges Bestehen hat der Aalener Kammerchor mit der Welturaufführung einer Messe, komponiert vom Aalener Komponisten Edgar Mann, gefeiert. Die „Missa Brevis Pentecostes“ wurde aus Anlass des Jubiläums vom Kammerchor beim Komponisten in Auftrag gegeben.

Nun wurden drei Notenniederschriften und Tondokumente von der Vize-Vorsitzenden des Aalener Kammerchors Adelinde Pfistner und Kassier Erich Sayer gemeinsam mit dem Komponisten Edgar Mann offiziell an Oberbürgermeister Frederick Brütting für das Archiv der Stadt übergeben.

Der OB dankte im Namen der Stadt Edgar Mann für das Werk und hob das Engagement des Aalener Kammerchores hervor, der mit seinen Chorkonzerten einen wichtigen Beitrag zum vielfältigen kulturellen Leben in Aalen leiste. Die Messe wurde am 24. Juni 2023 in der Salvatorkirche in Aalen und am Sonntag, 25. Juni 2023, in der Evangelischen Stadtkirche in Ellwangen mit großem Erfolg und viel Publikumszuspruch aufgeführt. „Dank dieses besonderen Werks haben wir uns weitere Besuchergruppen erschlossen und unser Chorjubiläum in die breite Öffentlichkeit tragen können“, berichtet Adelinde Pfistner. Eine neue Komposition Edgar Manns mit dem Titel „Lebenszeiten“ wird am 14. März der Vernissage im Untergröninger Schloss zu hören sein.

