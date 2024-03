Kommunikation über Sprachbarrieren hinweg

Bereits die zweite Schulung für angehende und bereits aktive Sprachmittlerinnen und Sprachmittler hat jüngst im Aalener Rathaus stattgefunden. Die Schulung wurde im Rahmen der Internationalen Woche gegen Rassismus veranstaltet, teilt die Stadt Aalen mit.

Die erste Schulung war vergangenes Jahr abgehalten worden. „Es ist erfreulich, wie viele Menschen sich auf den Aufruf hin gemeldet haben. Wir haben nun einen Pool von über 60 Personen, die in fast 30 Sprachen mündlich übersetzen können“, freut sich die Integrationsbeauftragte der Stadt, Felicia Ehrmann.

Die 23 Teilnehmenden lernten in der Ganztagsschulung etwas über die deutsche (Einwanderungs-) Geschichte, das eigene Rollenverständnis und Abgrenzungstechniken, mögliche Aufgaben und die rechtlichen Absicherungen als Sprachmittler. Anhand von praktischen Fallbeispielen durften die Teilnehmenden am Ende der Schulung umsetzen, was sie gelernt hatten.

Sprachmittlerinnen und Sprachmittler kommen beispielsweise bei Elterngesprächen in Schule und Kindergarten zum Einsatz oder bei Gesprächen mit dem Jugendamt. Institutionen und Trägerschaften können sich bei Bedarf einer mündlichen Übersetzung an das Amt für Chancengleichheit, demografischen Wandel und Integration unter Telefon 07361/52-2851 wenden. Die Aufwandsentschädigung von 15 Euro pro Stunde wird vom Auftraggebenden übernommen. Interessierte Sprachmittler sind jederzeit willkommen. Infos oder Anmeldung unter: [email protected].