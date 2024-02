Das „meck, meck - ahoi“ war bekannt, ans „Kölle Alaaf“ musste man sich kurz gewöhnen. Das Ganze dann auch noch in Kombination zu bringen, barg anfängliche Schwierigkeiten.

So geschehen bei der diesjährigen Prunksitzung der Aalener Fasnachtszunft zum Sauren Meckereck, die unter dem Motto „Ola trifft Kölle“ stand.

Die 55 ist grafisch ins Logo eingebettet

Die diesjährige Prunksitzung stand unter einem ganz besonderen Stern, feiert die Fasnachtszunft doch 55-jähriges Bestehen, was auch grafisch ins diesjährige Logo eingebunden worden ist.

Auch ein leichter Schleier lag auf den Festivitäten, war doch erst im vergangenen Jahr Johannes „Hannsi“ Gässler, seit zwei Jahren Ehrenpräsident und zuvor jahrzehntelang der Präsident und Vizepräsident der AFZ, im Alter von 65 Jahren verstorben ist.

Ihm zu Ehren hatte man in diesem Jahr die Glocke als Symbol ausgewählt, darauf zu sehen ist die 55, eine Hommage an ihn, kreiert von der Tochter Vicky.

Timo Rieg übernahm

das Amt 2021 von Legende „Hannsi“

2021 hatte Gässler sein Amt an Timo Rieg weitergegeben, der die Anwesenden in der Aalener Stadthalle begrüßte.

Das Programm war mannigfaltig: Gardetänze der Grün-Weißen Garde, der Blau-Weißen Garde und der Tanzmariechen der AFZ, der Showtanz der Rot-Weißen Garde à la „James Bond“, die Bütt vom Deutschen Michel, der Sketch zum Aufeinandertreffen der Aalener und Kölner von der „Sketch Crew“ oder ein Showtanz der Meckerboys.

Dann gab es noch Tacheles vom „D´Wasseralfingere“ und noch viel mehr Tacheles von den „Läschtermäuler“, die Probleme in der Stadt ansprachen - und da gab es durchaus einige. Zu Gast waren außerdem die Fachsenfelder „Naschkatza“, die einen Maskentanz aufführten, sowie die Guggen vom „Schwoba Gwiddr“ aus Oberkochen.

Oberbürgermeister Brütting geht auch auf

die aktuelle Situation ein - fern vom närrischen Treiben

Zum zweiten Mal sprach Oberbürgermeister Frederick Brütting, der sich in ein Piratenköstüm geworfen hatte, zu den Narren und Meckerern. Auch Bürgermeister Wolfgang Steidle hatte ein Piratenkostüm übergestreift, ob die beiden sich abgesprochen haben, ist nicht bekannt. In Reimform und mithilfe einer Power-Point-Präsentation stellte er dem Thema entsprechend einige Querbezüge zwischen Aalen und Köln her.

„In beiden Städten sind die Bürger alle brav, also: meck, meck - ahoi und Kölle Alaaf.“ In seinen letzten Versen dann ließ er es sich nicht nehmen, noch einmal darauf hinzuweisen, dass man sich „von ganz rechts“ abtrennen müsse. Ebenfalls nicht nehmen ließ er sich den Verweis, dass das Aalener Bier deutlich besser schmecke als das Kölsch, was es an diesem Abend aber auch gegeben hat - und was einen ganz guten Absatz fand.