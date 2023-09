(möc) — Unverkennbar sind die Dudelsackklänge der Kochen Clan Pipe Band. Am Samstag bei den Reichsstädter Tagen sind sie auf mehreren Plätzen zu hören gewesen, auf dem Spritzenhausplatz auch zusammen mit der Christchurch and District Band aus der englischen Partnerstadt. Ein doppeltes musikalisches Vergnügen also. Bereits seit zwölf Jahren seien die beiden Kapellen miteinander befreundet und besuchen einander, so die Info. In diesem Jahr gibt es sogar einen besonderen Anlass: Die Kochen Clan Pipers feiern ihr 25–jähriges Bestehen. Das Jubiläum wird übrigens am 14. Oktober in der Sporthalle Unterkohen würdig gefeiert, zusammen mit dem 75–jährigen Bestehen des Musikvereins Unterkochen.