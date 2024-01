Auch in diesem Jahr haben wieder mehr als 900 Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit genutzt, sich bei guter Musik in der Stadtkirche vom Jahr 2023 zu verabschieden.

Wenn in der Silvesternacht die Königin der Instrumente, die Orgel, gemeinsam mit der Trompete, dem Instrument der Könige, in der stimmungsvoll beleuchteten Stadtkirche erklingt, dann weiß man: Die beiden letzten Stunden des alten Jahres sind angebrochen.

Sutter und Haller bereits ein eingespieltes Team

Für den jungen Trompeter Maximilian Sutter aus Wasseralfingen und für Kirchenmusikdirektor Thomas Haller an der Orgel heißt das: ein letztes Mal in diesem Jahr die Bachtrompete und die B-Trompete auspacken und anspielen, beziehungsweise noch einmal in die Tasten der Rieger-Orgel zu greifen. Beide waren bereits vor einer Woche, beim Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, an gleicher Stelle, im musikalischen Einsatz.

Rund einstündiges Programm in der Stadtkirche

Der Auftakt zum gut einstündigen Programm galt ebenfalls einer Königin, nämlich der von Saba anlässlich ihres Besuches bei König Salomon. Georg Friedrich Händel hat dazu in seinem Oratorium „Salomo“ ein spektakuläres Stück geschrieben, das Maximilian Sutter und Thomas Haller ausgesprochen flott und leichtfüßig zu interpretieren wussten.

Musikalische Fähigkeiten Sutters an der Hoch-B-Trompete sind ein Genuss

Die musikalischen Fähigkeiten von Maximilian Sutter auf der Hoch-B-Trompete kamen dabei durchaus eindrucksvoll zur Geltung und waren im folgenden Concerto von Antonio Vivaldi gleich nochmal besonders gefordert. Dort interpretierte Sutter vor allem in den beiden Kopfsätzen die halsbrecherischen Staccato-Passagen mit souveräner, geschmeidiger und virtuoser Technik. Im Adagio-Mittelsatz blies er mit langem Atem und klangreinem, runden Ton eine bezaubernde Kantilene.

Hohes professionelles Niveau zieht sich durch den Abend

Diese Beherrschung der Trompete auf hohem professionellem Niveau prägte auch die übrigen Stücke im Programm, wie etwa das bekannte Adagio in g-Moll von Albinoni oder die festliche „Musique Heroique“ von Telemann. Verschiedene Bearbeitungen des Kirchenliedes „Jesu, meine Freude“ - unter anderem von Sigfrid Karg-Elert - komplettierten das musikalische Programm, wobei Thomas Haller in der Fuge des dritten Satzes zunächst virtuos in die Tasten griff und die Orgel im Schlusschoral dann mächtig brausen ließ. Dekan Ralf Drescher stellte den Traum und die Sehnsucht nach Frieden in den Mittelpunkt seiner Lesung. Nach dem Segen, einem gemeinsam gesungenem Lied und begeistertem Beifall für die beiden Musiker, ging es schließlich hinaus in die letzte Nacht des Jahres.