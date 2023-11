Klinken Ostalb mit Silber-Zertifikat für Händehygiene ausgezeichnet

In einer bedeutenden Anerkennung für exzellente Standards in der Händehygiene wurden die Kliniken Ostalb an ihren drei Standorten mit dem „Silber-Zertifikat“ der Aktion Saubere Hände ausgezeichnet. Dieser Erfolg unterstreicht das Engagement für höchste Patientensicherheit und die Vermeidung von Krankenhausinfektionen, sogenannten „nosokomialen Infektionen“.

Die Aktion Saubere Hände ist eine deutschlandweite Initiative, die sich der Förderung und Wahrung von Hygiene in medizinischen Einrichtungen widmet. Die Auszeichnung mit dem Silber-Zertifikat ist eine Bestätigung für die vorbildliche Umsetzung dieser Hygienemaßnahmen und beweist, dass die Standards der Aktion Saubere Hände nicht nur erfüllt sind, sondern auch die Erwartungen in Bezug auf Händehygiene übertroffen wurden.

„Die Auszeichnung mit dem Silber-Zertifikat ist ein Zeugnis für die hervorragende Arbeit unserer Mitarbeitenden und deren Hingabe an die Sicherheit unserer Patientinnen und Patienten“, so die Leiterin des Zentralen Hygienemanagements Renate Malessa. „Wir sind stolz darauf, dass alle unsere Standorte diese hohe Auszeichnung erhalten haben. Dies ist für uns ein Ansporn auch weiterhin die höchsten Standards in unserer Händehygiene aufrechterhalten.“