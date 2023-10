Kliniken Ostalb: Mehr ambulante Operationen geplant

Den Kliniken im Ostalbkreis steht mit der Umstellung auf einen Zentralversorger eine große Umstrukturierung bevor. Egal, ob dieser auf der grünen Wiese bei Essingen oder doch in Aalen stehen wird, schon jetzt muss die Klinikverwaltung dem hohen Defizit entgegenwirken. Die Ist-Situation ist, wie in der jüngsten Sitzung des Verwaltungsrats Kliniken Ostalb betont wurde, schlicht unwirtschaftlich. So auch bei den ambulanten Strukturen.

Aus genannten Gründen hat die Klinik-Geschäftsführung im Auftrag des Kreistags Arbeitsgruppen für Übergangs- und Sofortmaßnahmen ins Leben gerufen. Landrat Joachim Bläse betonte einmal mehr, wie wichtig es sei, schnellstmöglich mit derartigen Maßnahmen zu starten. Christopher Franken, Kaufmännischer Standortleiter am Stauferklinikum und Leiter der Arbeitsgruppe für ambulante Strukturen, stellte erste Zwischenergebnisse seiner Gruppe vor.

Zahl ambulanter Operationen steigt

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben aus dem Katalog ambulant durchführbarer Operationen (AOP-Katalog) ergebe sich, dass ambulant durchführbare Eingriffe nicht als stationäre Leistung vergütet werden, unabhängig davon, wie das Krankenhaus die Leistung erbracht hat.

Kliniken sind deshalb verpflichtet, Eingriffe, die ambulant möglich sind, auch ambulant zu erbringen. Laut Franken gebe es zwar Ausnahmen, wie etwa bei Patienten mit Pflegestufe drei, dennoch gehe der Trend klar zu immer mehr Ambulantisierung. Das zeigen auch die Zahlen der drei Kliniken im Ostalbkreis. Wurden 2023 noch insgesamt 4707 ambulante Operationen durchgeführt, stieg die Zahl im Folgejahr auf 5.327.

2035 könnten sich Zahlen verdoppelt haben

Allein in der ersten Jahreshälfte 2023 wurden 3266 ambulante OPs durchgeführt. Der Klinikvorstand erwartet über 6000 solcher Eingriffe bis zum Jahresende. Für 2035 werden 4000 bis 6000 zusätzliche AOP-Fälle erwartet, wie Christopher Franken berichtet.

Im ersten Halbjahr dieses Jahres verteilt sich die Zahl ambulanter Eingriffe wie folgt: 1451 Operationen wurden in Aalen durchgeführt, 1207 in Mutlangen und 608 in Ellwangen. Die jetzigen Strukturen seien allerdings nicht wirtschaftlich, außerdem gebe es Kapazitätsprobleme.

Deshalb arbeite die Arbeitsgruppe aktuell an einheitlichen Prozessen für alle Standorte, an der Optimierung der OP-Siebe und Materialien, an der Ablauforganisation und Kapazitätsplanung im OP sowie an der Organisation in der Aufnahme, Betreuung und Entlassung.

Darum sind ambulante OPs wirtschaftlicher

Ambulant zu operieren ist laut Franken auch deshalb wirtschaftlicher, weil dafür weniger Personal als bei stationären OPs benötigt wird. Konkret würde man pro Jahr Arztkosten von circa 150.000 Euro und Pflegedienstkosten von knapp 75.000 Euro einsparen können. Setzt man dies an drei Standorten um, sei mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit jedoch eine hohe Zahl ambulanter Eingriffe pro Tag erforderlich. Die Arbeitsgruppe, bestehend aus Ärzten, Pflegern und Standortleitungen, sei sich aber sicher, dass eine zunehmende Ambulantisierung die Versorgungsform der Zukunft ist.

Die Ärzte hätten die Erfahrung gemacht, dass Patienten für ambulante Operationen eine Fahrzeit von bis zu einer Stunde akzeptieren. Auch Operateure seien bereit, weitere Wege in Kauf zu nehmen. Allerdings müsse man den hohen infrastrukturellen Anforderungen an einen ambulanten OP gerecht werden. Um wirtschaftlich zu sein, benötige es eine „optimale Betriebsgröße“ von mindestens drei OP-Sälen bei 5000 bis 6000 Eingriffen im Jahr pro Standort.

Betreibe man drei Säle an zwei Standorten (Zentralversorger plus ein weiterer), müsse man 12.000 OPs im Jahr durchführen. Wolle man aber an allen drei Standorten ambulant operieren, müssten es laut Christopher Franken 18.000 OPs sein, was angesichts der geschätzten Zahlen nicht erreicht wird. An welchem Standort neben dem Zentralversorger ein ambulanter OP geplant wird, steht noch nicht fest. Am Konzept werde weiter gearbeitet.