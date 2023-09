Unter dem Motto „Sichere Versorgung für alle Patientinnen und Patienten“ findet am Sonntag, 17. September, der „Welttag der Patientensicherheit“ statt. Dieser Tag wird vom Aktionsbündnis Patientensicherheit ausgerichtet und durch das Bundesministerium für Gesundheit gefördert.

Auch die Kliniken Ostalb sind dabei. So erhalten alle Patientinnen und Patienten auf ihrem Essentablett Flyer sowie einen Umfragebogen zur Patientenzufriedenheit. „Dies ermöglicht uns, kontinuierlich an der Verbesserung unserer Dienstleistungen zu arbeiten und die bestmögliche Betreuung zu gewährleisten. Ein offener Dialog zwischen Patienten und Klinikpersonal ist uns ein besonderes Anliegen“, betont die Pflegerische Standortleiterin des Ostalb–Klinikums Aalen, Birgit Enenkel.

„Wir sind äußerst dankbar für jede Rückmeldung. Diese dienen uns als wertvolle Grundlage, um uns stetig weiter zu optimieren“, ergänzt Dana Schulz vom Qualitätsmanagement.

Die Rückfragebögen stehen übrigens nicht nur an diesem Tag zur Verfügung, sondern sind dauerhaft an einem Flyerstand am Eingang sowie auf den Stationen ausgelegt.