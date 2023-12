Anreize schaffen, Bürgerschaft mitnehmen, Akteure einbinden, Mut machen. Wenn solche politischen Schlagworte fallen, dann ist klar: Es wird knifflig. So auch am Montagnachmittag bei einer Sondersitzung des Klimabeirats der Stadt Aalen.

Aalen sieht sich in Sachen Klimaneutralität in Vorreiterrolle

Ronny Kirbach und André Ludwig von der Tilia GmbH, einem auf Leitpläne spezialisierten Energieberatungsunternehmen mit Sitz in Leipzig, stellten dem Gremium und zahlreichen interessierten Bürgerinnen und Bürgern im großen Sitzungssaal des Rathauses in komprimierter Form die Grundlagen der möglichen Energieleit- und kommunalen Wärmeplanung für die Stadt vor.

Das Land und auch Aalen sehen sich dabei, so Oberbürgermeister Frederick Brütting bei der Einführung, in einer Vorreiterrolle. „Wir haben Vorsprung“, so Brütting, „wir wollen keine Zeit verlieren.“

Klimaneutralität gibt es nicht zum Nulltarif

„Dies ist der Beginn und nicht das Ende der Diskussion“, sagte Ludwig am Ende des Vortrags. Und, da sich bei so manchen Zuhörerinnen und Zuhörern doch Ernüchterung einstellte:

„Wir wollten zeigen, dass es Klimaneutralität nicht zum Nulltarif gibt. Aber: Ein Energieleitplan lohnt sich auf jeden Fall. Alles ist besser, als den Klimawandel einfach mal so weiterlaufen zu lassen.“

Potenziale müssen nun aktiviert werden

So sahen es auch OB Brütting, die Mitglieder des Klimabeirats und die Beobachter und Akteure. „Die Klimaneutralität im Jahr 2035 bleibt das erklärte Ziel der Stadt“, stellte Brütting klar, „Potenziale und Kompetenzen sind da. Unsere Aufgabe ist es nun, diese Potenziale zu aktivieren. Es gibt viel zu tun, aber wir haben ein gute Grundlage.“

Bei der Fernwärme muss mehr Tempo aufgebracht werden

Für die Aalenerinnen und Aalener wird vor allem die Wärmeplanung von Interesse sein. Wo ist Fernwärme möglich, wo nicht? „Hier ist uns das Tempo wichtig“, so Brütting, „um Unsicherheit zu vermeiden, müssen wir Gebiete festlegen. Aber auch sagen, wo’s nicht geht.“ Planungssicherheit sei wichtig, damit sich Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer darauf einstellen können.

Auch hier gab es Antworten von der Tilia, die zu Jahresbeginn den Auftrag für ein Fachgutachten erhalten hatte. „Fernwärmevorranggebiete“ sieht sie vor allem in der Tallage der Kernstadt, denn dort, so fügte der OB an, gebe es verdichtete Räume. Was im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit von Nah- und Fernwärmeversorgung nicht unerheblich ist.

Potenziale gibt es gleich in mehreren Bereichen

Ansonsten sieht Kirbach Potenzial in verschiedenen Bereichen, vor allem in der Solarenergie, sowohl für Strom als auch für Wärme. Auch die Luft sei eine verfügbare Wärmequelle, etwa durch Wärmepumpen. Mittleres Potenzial sieht er bei industrieller Abwärme.

Standortbedingt wenig Chancen für Energiegewinnung sieht er für Tiefengeothermie (nur in Einzelfällen), bei Wasserkraft, Biomasse oder der Nutzung vom Oberflächengewässern. Gar nicht beleuchtet, weil Prognosen unseriös wären, hat die Tilia die Nutzung von Wasserstoff, auch eine mögliche Anbindung an ein nationales Kernnetz „gar nicht allzu weit weg“ wäre, „aber wann?“

Auch hier liegt die Planung im Einklang mit der Stadt: „Das ist momentan nicht der Pfad, den wir weiterverfolgen wollen“, fügte Brütting an.

Kosten werden in den Milliardenbereich steigen - Bürger wünschen sich Transparenz

Nicht aufgeschlüsselt wurden die Beträge, die bei einer Umsetzung auf private und gewerbliche Beteiligte oder die öffentliche Hand zukommen. Lediglich die Gesamtinvestitionen - eine bis eineinhalb Milliarden Euro für das „Referenzszenario“, zwei bis drei Milliarden Euro für das „ambitionierte“ - listete die Tilia auf.

Kirbach schätzt aber, das gut 20 Prozent bei der öffentlichen Trägern hängen bleiben. Wie das Verhältnis zwischen Privaten und Gewerblichen aussehen könnte, ließ er offen. Auch die „monetären Rückflüsse“, etwa durch sinkende Betriebskosten, seien, so Kirbach, nicht berücksichtigt.

Baubürgermeister Wolfgang Steidle wollte, bevor die Diskussion startete, Mut machen. „Wir habe doch einiges in der eigenen Hand. Kommunalpolitik kann gestalten. Auch das ambitionierte Szenario ist erreichbar.“

Die Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer drehten sich vor allem um die Transparenz des Verfahrens, wie die Bürgerschaft aktiver eingebunden werden kann und wo und wie Anreize gesetzt werden können.