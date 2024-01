Die Bürgerinitiative (BI) Klimaentscheid Aalen unterstützt die Stadt Aalen dabei, die Entscheidung umzusetzen, bis 2035 klimaneutral zu werden.

Diese städtische Entscheidung beruht auf der Erkenntnis, dass die Klimakrise nur aufgehalten werden kann, wenn Klimaneutralität und Nachhaltigkeit im Großen wie im Kleinen immer mitgedacht werden - global, regional und lokal.

Aus eben diesem Grund hält die Bürgerinitiative es für unerlässlich, Stellung zu beziehen zur aktuellen Debatte um die Suche nach einem passenden Standort für den gesundheitlichen Regionalversorger im Ostalbkreis.

Schutzgüter von Plänen betroffen

Grundsätzlich, so heißt es in der Stellungnahme, gebe es keinen Standort ohne „klimatische Knackpunkte“. Je nach Konzeption seien in unterschiedlichem Ausmaß verschiedene Schutzgüter betroffen (Boden, Fläche, Wasser, Luft, Klima, Landschaftsbild und Erholung, Lebensräume, Flora, Fauna, Frischluftschneisen, Grünzäsur). Bei drei der diskutierten Standorte würden zudem Eingriffe in unbebaute Flächen notwendig.

Hinzu kommt, so heißt es weiter, „dass Baumaßnahmen im Allgemeinen und Neubaumaßnahmen im Besonderen mit hohen CO2-Emissionen verknüpft sind. Deshalb fordern wir, dass schon frühzeitig in der Standortauswahl erwartbare Treibhausgasemissionen sowie klimatische und ökologische Auswirkungen objektiv analysiert und verglichen werden.“

Aufgrund der globalen Erwärmung sei zukünftig mit mehr und intensiveren Hitzewellen zu rechnen. Es erhöhe sich die Gefahr von Hitzeextremen (Quelle: 6. IPCC-Bericht, Weltklimarat/Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaveränderungen). „Eine zukunftsfähige Entscheidung muss deshalb die globale Klimakrise und ihre Folgen unbedingt mitdenken“, schreibt die BI.

Ökologie und Nachhaltigkeit einbeziehen

Dennoch wirke es zumindest von außen betrachtet so, als werde im Geflecht lokal- und regionalpolitischer Überlegungen lediglich versucht, auf Basis des Status Quo ein stabiles wirtschaftliches Szenario zu entwickeln. „Doch bis die gewählte Lösung gebaut ist, wird die Welt mindestens in klimatischer Hinsicht eine andere sein - mit möglicherweise unmittelbaren Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit eines Klinik(neu)baus“, fährt die BI in ihrer Stellungnahme fort.

Für die anstehende Standort-Auswahlphase mahnt die BI an, das Kriterium Ökologie und Nachhaltigkeit mit einem höheren Stellenwert einzubeziehen: Das Nachhaltigkeitskriterium im Zukunftskonzept der Kliniken Ostalb mit nur zehn Prozent zu gewichten, sei angesichts der akuten Klimakrise deutlich zu wenig. Darüber hinaus sollten bei den Eignungskriterien der Grundstücksauswahl Nachhaltigkeit und Ökologie als wichtige Kriterien mitgedacht werden.

Endera-Gutachten "nicht nachvollziehbar"

„Das Endera-Gutachten ist aus unserer Sicht stellenweise nicht nachvollziehbar und es wirkt insgesamt wertend“, bemängelt die BI. So werden die Optionen Neubau und Kombi-Lösung beide jeweils mit „gut“ (80 Prozent) bewertet, ohne dass dies ausreichend begründet wird.

Auch bleibt unklar, warum für den Umbau im Fall der Erweiterungs- und der Kombi-Lösung jeweils eine extrem lange Umsetzungsphase von 25 Jahren angesetzt wird, wohingegen für einen Neubau lediglich zehn Jahre veranschlagt werden. Deutlich transparenter und nachvollziehbar wäre es, hier die Grundsätze der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) anzusetzen.

„Deshalb fordern wir die politischen Verantwortungstragenden dringend dazu auf, die aktuelle Gewichtung eines Neubaus kritisch zu hinterfragen“, schließt die BI (...), „und appellieren an die Kreisrätinnen und Kreisräte im Ostalbkreis eine Entscheidung zum Wohle der Bürgerschaft und zum Besten für das Klima im Kreis zu treffen..