Klassiker und Wiederaufnahme am Aalener Stadttheater

Auch wenn es draußen wieder kalt geworden ist, wird es auf der Bühne am Theater der Stadt Aalen in dieser Woche heiß: Am Freitag steht noch einmal die herzerwärmende Inszenierung von „Oskar und die Dame in Rosa“ an und am Samstag feiert das Theater die Wiederaufnahme von Juli Zehs „Corpus Delicti“, bei der das Ensemble bei der ein oder anderen sportlichen Aktivität ordentlich ins Schwitzen kommt. Am Sonntag geht es für Menschen ab fünf Jahren noch einmal auf die schöne Insel Titiwu, um bei der szenischen Lesung das Urmel zu retten.

Freitag, 12. Januar, 20 Uhr, Altes Rathaus: „Oskar und die Damen in Rot“ von Eric-Emmanuel Schmitt. Es wird die Ende November aus gesundheitlichen Gründen abgesagte Vorstellung nachgeholt. Der zehnjährige Protagonist Oskar ist an Leukämie erkrankt. Dem Ratschlag seiner Betreuerin Rosa folgend, schreibt er Briefe an den lieben Gott und erzählt ihm von seiner ersten großen Liebe, seinen Erlebnissen mit Freunden und Eltern und teilt seine Gedanken über Leben, Tod, Schmerz, Freude und Verlust.

Samstag, 13. Januar, 20 Uhr, Theatersaal im KubAA: „Corpus Delicti“ von Juli Zeh, Wiederaufnahme. Nach dem Freitod ihres Bruders Moritz überdenkt auch die junge Biologin Mia Holl ihre Haltung zur „Methode“. Das System schützt Bürgerinnen und Bürger vor jeglichem körperlichen Gebrechen und verbannt die gefährliche Natur aus ihrem Leben. Doch Mia beginnt aus Trauer zu verwahrlosen...

Sonntag, 14. Januar, 15 Uhr, Altes Rathaus: „Urmel aus dem Eis, szenische Lesung. Gemeinsam mit Schauspielerin Alexandra Stölzl tauchen die Kinder ein in die Geschichte vom Urmel, Professor Habakuk Tibatong und Tim Tintenklecks.

Infos und Karten: www.theateraalen.de, Mail an [email protected] oder Telefon 07361/522600.