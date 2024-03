Das ursprünglich am Donnerstag, 28. April, geplante Konzert „Klassik-Kontrast“ der Brüder Frederik und Henrik von Wrochem im Kulturbahnhof KubAA findet nun doch statt. Ausweichtermin ist der Freitag, 5. April, um 19 Uhr im kleinen Saal im ersten Obergeschoss. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Frederik von Wrochem (Violine) und Henrik von Wrochem (Klavier) spielen ein Programm von Meditation bis Appassionato mit Werken von Mozart, Arwo Pärt und Edward Grieg.

Die Aalener Brüder Henrik und Frederik von Wrochem sind 21 und 20 Jahre alt und musizieren schon seit Kinderjahren im Duo zusammen. In Stuttgart aufgewachsen, zogen sie 2020 nach Aalen, wo Frederik unter anderem in der JPO mitwirkte. Seit 2021 erzielen sie zahlreiche erste Preise mit Höchstpunktzahl beim bundesweiten Wettbewerb Jugend Musiziert und geben regelmäßig Konzerte in Stuttgart und Umgebung. Letzten Herbst stellten sie sich beispielsweise mit ihrem neugegründeten „Stuttgarter Klavierquartett“ auf der Kapfenburg vor. Henrik und Frederik studieren seit 2023 Klavier beziehungsweise Violine in Stuttgart und Essen.