Klarer Heimsieg für den KSV Aalen

Einmal mehr konnten sich die Landesliga-Ringer des KSV Aalen in der eigenen Halle überzeugend durchsetzen. Gegen die Bundesligareserve aus Schorndorf siegte der KSV mit 34:4.

Nachdem die Schorndorfer den Aalenern in der vergangenen Saison ein Bein stellen konnten, gab es im Vorlauf zu diesem Duell eine Vielzahl an Gerüchten um die Mannschaftsaufstellung der Gäste. Unbeeindruckt davon stellten die Aalener die bisher jüngste Mannschaft des Saisonverlaufs auf die Matte und enttäuschten nicht. Die junge Auswahl von Julian Meyer und Anton Nuding dominierte ihre Gegner und begeisterte die gut 100 Zuschauer in der Thomas-Zander-Halle.

Freistil 57 Kilogramm: Im Leichtgewicht konnte Valentin Friedel seine starke Form bestätigen. Er legte furios los und konnte nach gut einer Minute bereits einen technischen Überlegenheitssieg gegen Mirhamza Malekzai mit 16:0 Punkten feiern (4:0).

Griechisch-römisch 130 Kilogramm: Im Schwergewicht kam Tolga Kalay gegen Patrik Beck zum Einsatz. Beim Stand von 6:0 Punkten schulterte er sein Gegenüber (8:0).

Griechisch-römisch 61 Kilogramm: Noah Honold stand dem erfahrenen Ivan Huzau gegenüber. Honold konnte über weite Strecken gut mithalten und führte sogar zu Beginn. In der angeordneten Bodenlage setzte sich dann aber die Erfahrung und Körperlichkeit des Schorndorfers durch und er kam zu Punkten durch Dreher und Würfe. Kurz vor Schluss machte dieser dann den Sack zu und gewann mit 17:1 (8:4).

Freistil 98 Kilogramm: Marc Graeve ließ einmal mehr seine technische Brillanz aufblitzen und machte kurzen Prozess mit Emir Korkmaz. Eine Bodenlage und einige Dreher später beendete er den Kampf vorzeitig mit 16:0(12:4).

Freistil 66 Kilogramm: Egyed Balázs ließ sich gegen Alexander Schlee etwas mehr Zeit. Balasz musste sich jeden Punkt erarbeiten und tat genau das für gut vier Minuten. Am Ende triumphierte er dann aber deutlich mit 15:0 Punkten (16:4).

Griechisch-römisch 86 Kilogramm: Für Emre Kalay ging es gegen den körperlich starken Benjamin Nüßle. Ganz abgeklärt punktete Kalay früh im Kampfverlauf und ließ sich die Führung nicht mehr nehmen. Nach vollen sechs Minuten stand er mit 6:0 als Sieger da (18:4).

Griechisch-römisch 71 Kilogramm: Luka Däffner ließ sich gegen Arne Bürkle nicht so viel Zeit. Mit einem sehenswerten Wurf legte er seinen Gegner bereits nach fünfzehn Sekunden auf die Schultern (22:4).

Freistil 80 Kilogramm: Auch Musa Tajik machte kurzen Prozess mit Nico Thumm. Bereits nach der zweiten Aktion und gut einer Minute konnte er sein Gegenüber schultern (26:4).

Freistil 75 Kilogramm A: Für den jungen Zelimkhan Soltayev ging es gegen Anton Moser. Der lang gewachsene Aalener ließ von Beginn an keinen Zweifel am Ausgang des Kampfes. Mit der zweiten Aktion nach gut einer Minute überwältigte und schulterte er den Schorndorfer. Es waren die nächsten vier Punkte. (30:4).

Griechisch-römisch. 75 Kilogramm B: Artur Baier konnte sich ausnahmsweise eine Pause gönnen. Er wurde kampfloser Sieger (34:4).

Mit diesem Sieg bleibt der KSV weiterhin in Lauerstellung auf die Tabellenführung und hält alle Titelträume am Leben. Das Team von Julian Meyer und Anton Nuding rangiert derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz.

Für alle Fans des Ringersports kommt es an diesem Wochenende zu einer Umstellung. Der KSV ringt an diesem Samstag nicht wie gewohnt in der Thomas-Zander-Halle, sondern in der Ulrich-Pfeifle-Halle. Gegner um 19.30 Uhr wird der ASV Nendingen sein. Nendingen belegt derzeit den dritten Tabellenplatz.