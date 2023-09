Trotz unbeständiger Wetterlage sind am Donnerstagabend zur Eröffnung des Openair–Kinos auf dem Westhof des Kulturbahnhofs fast 100 Zuschauer und Zuschauerinnen in das Kino am Kocher gekommen. Zum Auftakt gab’s den Film „Freibad“.

Vorstand Jürgen Volmer erzählte bei der Begrüßung der Gäste, welch aufregende Wochen hinter dem ausschließlich ehrenamtlich arbeitenden Team liegen: angefangen von der Auswahl und Buchung der Filme über die Werbung bis zur großen Herausforderung, Leinwand und Technik aufzubauen. Immer mit der Ungewissheit, ob das Wetter mitspielt. „Ohne die Unterstützung durch die Stadt Aalen hätten wir uns das nicht zugetraut und wäre es wahrscheinlich auch ein Minusgeschäft. Für Technik und Leinwand müssen für die sieben Openair–Tage 4000 Euro Miete bezahlt werden“ erklärte Vorstand Walter Heichel.

Das Openair–Kino läuft noch bis einschließlich Mittwoch, 6. September. „Wir sind sehr erleichtert, dass der Wettergott nun ein Einsehen hat und für die nächsten Tage bestes Openair–Wetter vorhergesagt ist“ freuten sich Sabine Heusel–Gentner vom Kinovorstand und Viktoria Junker, die Kinobarbetreiberin, die jeden Abend einen anderen Cocktail zum Sonderpreis anbietet.

Es können noch genügend Karten gebucht werden, da aufgrund der guten Wettervorhersage jeden Abend bis zu 180 Karten verkauft werden können.

Im Programm sind am Samstag, 2. September: „Die Rumbatherapie“, am Sonntag, 3. September: „Der Gesang der Flusskrebse“, am Montag, 4. September: „Grüne Tomaten“, am Dienstag, 5. September: „Ein Triumph“ und am Mittwoch, 6. September: „Der Nachname“.

Filmbeginn ist jeweils um 20.30 Uhr. Die Kinobar öffnet um 19 Uhr, die Abendkasse ab 19.30 Uhr.

Informationen über die gezeigten Filme gibt es auf der Website des Kinos www.kino–am–kocher.de