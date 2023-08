Kindsvater und Maiella schießen VfR zum Sieg

Ein kurzer Schreckmoment in der Nachspielzeit, der Ball im Netz und VfR–Keeper Michel Witte geschlagen. Doch es war eben nicht der erneute Ausgleich für den kampfstarken TuS. Abseits. „Es ist das Spielglück, das wir uns erarbeitet haben“, sagt VfR–Trainer Tobias Cramer treffend und meint damit auch den eher kläglichen ausgeführten Freistoß, den die TuS am Ende in bester Position bekam. Durchatmen. Minuten später jubelt Aalen erneut, und zwar über den Schlusspfiff an diesem Sonntag. Die Mannschaft von Cramer bleibt auch im dritten Saisonspiel ungeschlagen und steht mit nun sieben Punkten auf dem Konto auf dem dritten Tabellenplatz der Regionalliga Südwest. Punktgleich mit dem FSV Frankfurt (Zweiter) und der TSG Hoffenheim II (Erster).

Tobias Cramer hat Wort gehalten und mit Jascha Döringer (kehrte zurück nach Gelb–Rot–Sperre) exakt die gleiche Mannschaft auf den Rasen geschickt, die am ersten Spieltag gegen Homburg ein 1:1 erreicht hat.

Rund 100 mitgereiste Fans mussten allerdings bis nach der ersten Trinkpause warten, ehe der VfR für ein erstes Highlight sorgte. Die ersten 20 Minuten brachten beide Teams auf stumpfem Geläuf keine nennenswerten Torchancen zustande. Nach 24 Minuten zappelte der Ball im Netz des TuS aus Koblenz. Zum zehnten Mal in dieser Saison musste Keeper Jonas Bast einen Ball aus dem Netz holen. Benjamin Kindsvater ließ den jungen Keeper bei seinem Abschluss zudem nicht gut aussehen. Den Aalenern war es egal, dass der Ball — wohl abgefälscht — den Weg ins Tor fand. Vier Minuten später rettete der Pfosten nach einem Volley von Döringer für den TuS. Der VfR blieb dran, wollte nachlegen. Es traf aber Koblenz. Felix Könighaus chippte den Ball in die Mitte und der flog über Witte hinweg in den Aalener Kasten — 1:1 (34.). Ein Treffer mehr oder weniger aus dem Nichts, der die Heimelf wieder zurück ins Spiel brachte. Die Aalener, die nach dem starken Saisonauftakt viel Selbstvertrauen getankt haben, reagierten nicht geschockt und machten einfach weiter. Nach 28 Minuten etwa verfehlte Ibrahima Diakitè das Tor frei vor Bast.

Es blieb beim 1:1 bis zur Pause. Aus dieser kommen beide Teams ohne eine Veränderung zurück. Der Spielstand allerdings änderte sich nach 56 Minuten. Wieder sah Keeper Bast nicht wirklich gut aus. Nach einem Schuss von Alessandro Abruscia konnte dieser den Ball nicht festhalten und das Spielgerät lag plötzlich frei vor Paolo Maiella. Dieser ließ sich nicht zweimal bitten und vollstreckte zum 2:1. „Das hat mich enorm gefreut, dass mit Benji und Paolo zwei Spieler getroffen haben, die so ein wenig das Abschlusspech hatten. Wichtig ist einfach, dass man Tore macht.“ Nur kurz nach der 2:1–Führung für Aalen klärte der starke Könighaus eine Hereingabe von Torschütze Maiella in höchster Not. „Es war ein sehr intensives und anstrengendes Spiel“, befand Cramer nach der Partie treffend, wenngleich Aalen natürlich über das gesamte Spiel hinweg mehr Ballbesitz hatte. Doch die Heimelf gab sich nicht auf und versuchte immer wieder für Gefahr für das Tor von Witte zu sorgen. „Koblenz hat sehr diszipliniert agiert.“ Doch der VfR hat eben „zwei Türöffner“ gefunden. Diese sollten eben letztlich zum zweiten Sieg für die Mannschaft von der Ostalb reichen. Koblenz versuchte in den weiteren Minuten zwar viel, aber es fehlte eben immer ein Schritt oder ein halber Meter, um vielleicht doch noch einmal zum Ausgleich zu kommen. „Wir haben es gut verteidigt und konnten so den Sieg mit nach Hause nehmen“, analysiert Cramer. Seine Jungs haben nun erst einmal einen Tag frei, ehe es am Dienstag wieder auf den Trainingsplatz geht. Schließlich wartet an diesem Mittwoch (17.15 Uhr) das Stadt–Derby im WFV–Pokal. In der dritten Runde gastiert der VfR beim Landesligisten Waldhausen. Am kommenden Samstag (14 Uhr, Centus Arena) wartet dann Kassel, das zuletzt den Stuttgarter Kickers (2:1) nach zwei Siegen zum Auftakt einen herben Dämpfer versetzt hat.

VfR: Witte – Jürgensen, Döringer (77. Rahn), Odabas, Thermann, Meien, Maiella (77. Kundruweit), Abruscia (90. Kabashi), Kindsvater (85. Schaupp), Wächter, Diakitè (77. Preu).