Es ist eine gute alte Tradition, dass das Kinderhaus Liliput der Evangelischen Kirchengemeinde Aalen jedes Jahr vor der Adventszeit an die Menschen denkt, die es schwer haben, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. So haben Kinder, Eltern und Erzieherinnen Lebensmittel gesammelt, die für die Kunden der Aalener Tafel bestimmt sind. Auch Nikoläuse gehören kurz vor dem 6. Dezember dazu. Bei der Warenübergabe im Kinderhaus dankte Pfarrer Bernhard Richter als Vorsitzender der Aalener Tafel allen Beteiligten für diese tolle Aktion. Durch den Krieg in der Ukraine sei die Zahl der Einkaufsberechtigten stark gestiegen. Daher sei die Tafel ganz dringend auf Lebensmittelspenden wie die aus dem Kinderhaus Liliput angewiesen. Unser Bild zeigt Pfarrer Bernhard Richter als Vorsitzender der Aalener Tafel mit Projektleiter Gerhard Vietz, der Kinderhausleiterin Gabriele Weber, weiteren Erzieherinnen und Kindern des Kinderhauses Liliput bei der Warenübergabe im Foyer des Kinderhauses.