Kinder und Jugendliche präsentieren ihre Werke

Mehr als 40 Kinder und Jugendliche aus Aalen haben sich an einem Projekt der Volkshochschule (VHS) beteiligt und ihre eigene Kunstausstellung eröffnet. An drei Orten in Aalen wurden Holzwürfel aufgestellt, an denen die Kunstwerke der jungen Künstlerinnen und Künstler gezeigt wurden. Im Kunstverein Aalen ging es los mit Malerei und Zeichnung sowie mit Keramik und Sounds. Die Schreibmanufaktur des Theaters Aalen zeigte bei der Ausstellungseröffnung Performances. Im Rathaus konnten neben Malereien auch Animationsvideos bestaunt werden. Medial abwechslungsreich wurde es dann in der VHS. Das U+ Media Lab verwandelte sich in einen Screening-Raum, in dem vier Videoarbeiten gezeigt wurden, während im Foyer Fotografien mit selbstkomponierter Musik untermalt teilweise als großflächige Projektionen zu sehen waren.