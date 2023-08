Kiffen im Stadtgarten: Bürgerin ärgert sich

Der Stadtgarten — eine grüne Auszeit in der Aalener Innenstadt. So preist die Stadt Aalen auf ihrer Homepage die Grünanlage an. Und in der Tat. Ihre Auszeit nehmen sich hier viele. Gerne auch Jugendliche und junge Erwachsene, die hier Drogen konsumieren. Das stößt einer Leserin der „Aalener Nachrichten/Ipf– und Jagst–Zeitung“ sauer auf. Hunde und Radfahrer sind in der Grünanlage verboten, aber Cannabis könne hier ohne Weiteres geraucht und vertickt werden. Wo bleibt hier die Kontrolle vonseiten des Ordnungsamts und der Polizei?, fragt sie sich.

In den lauen Sommerabenden bietet sich im Stadtgarten jeden Abend das gleiche Schauspiel. Zahlreiche Kinder buddeln auf einem der Spielplätze im Sand, gleiten die Rutsche hinab oder klettern auf den Spielgeräten herum. Andere kühlen sich am Wasserspiel–Brunnen ab und haben Spaß daran, wenn die Wasserfontänen auf sie niederprasseln. Wiederum andere genießen ihre Ferien gemeinsam mit ihren Eltern auf einer Picknickdecke oder planschen am Venushafen im Kocher. Eigentlich idyllisch.

Was den Kindern Gott sei Dank im Verborgenen bleibt, sind die Geschäfte, die hier getätigt werden. Jeden Abend gehe die Leserin derzeit im Stadtgarten spazieren und regelmäßig sehe sie, wie sich junge Erwachsene hinter den Büschen am Kocher versammeln würden. Dass diese hier mit Drogen dealen, glaubt sie ganz bestimmt. Und dass hier Cannabis konsumiert wird, sei eine Tatsache. Der erdige, holzige und krautige Geruch steige einem bereits in 50 Meter Entfernung entgegen.

Verbotenerweise Drogen konsumiert und verkauft würden ihrer Beobachtung nach auch entlang des Kochers gegenüber der Bohlschule und am Spielplatz am Fanny–Kahn–Weg. Im Gegensatz zum Stadtgarten, der in den Sommermonaten um 21 Uhr abgeschlossen wird, kann hier bis in die Puppen gefeiert werden. Übrigens ganz zum Leid der dort lebenden Anwohner, die sich auch regelmäßig über den dort hinterlassenen Müll ärgern würden. Darüber hinaus würden hier Minderjährige verbotenerweise rauchen und Alkohol konsumieren. Dass Polizei und Ordnungsamt am Abend im Stadtgarten oder hier kontrollieren oder Mitarbeiter der offenen Jugendarbeit Präsenz zeigen, habe sie in den vergangenen Wochen nicht feststellen können.

Angesichts der Tatsache, dass OB Frederick Brütting künftig den Bereich um die Bohlschule als Jugendpark gestalten möchte, sei es im Vorfeld eher angebracht, sich um solche Probleme zu kümmern, die auch mit einem Jugendpark nicht verschwinden würden. Damit, eine Fitnessanlage, einen sogenannten Calisthenics–Park, hinzustellen, oder den Kocher irgendwann einmal als Art Stadtstrand zu gestalten, sei es nicht getan. Vielmehr sei es wichtig, im Vorfeld präventiv tätig zu werden und dafür zu sorgen, dass dieser Bereich auch im Sinne nicht konsumierender Jugendlicher „clean“ bleibt, meint die Leserin.

Dass der Stadtgarten und der Bohlschulplatz Örtlichkeiten sind, an denen sich Jugendliche und junge Erwachsene gerne aufhalten, sei der Polizei bekannt. In der Vergangenheit sei es hier auch zu Verstößen, unter anderem gegen das Betäubungsmittelgesetz gekommen, sagt Holger Bienert, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Aalen, auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten/Ipf– und Jagst–Zeitung“. Im Zuge der Kontrollen seien bereits mehrere Jugendliche oder junge Erwachsene ermittelt worden, die hier illegalerweise Drogen konsumierten oder mit solchen gedealt hätten.

Auch der Stadt seien die besagten Orte als Treffpunkt bekannt, sagt Karin Haisch, Pressesprecherin der Stadt Aalen. Deshalb würden sie regelmäßig von Mitarbeitern des Gemeindevollzugsdienstes, die sensibilisiert seien, im Rahmen ihrer Runden bestreift. Bei Auffälligkeiten werde auch entsprechend gehandelt. Darüber hinaus „sind wir im engen Austausch mit der Polizei, sodass wir reagieren können, wenn es erforderlich wäre“. Auch die Streetworker von der Mobilen Jugendarbeit seien regelmäßig unterwegs.