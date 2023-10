Im Rahmen des Studium Generale der Hochschule Aalen hat der Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter (CDU) über das Thema „Zeitenwende in Ostwürttemberg ‐ sicherheitspolitische und geoökonomische Herausforderungen“ referiert und anschließend lebhaft mit den Besucherinnen und Besuchern diskutiert. Der Vortragsabend endete mit einer besonderen Überraschung: Rektor Harald Riegel verlieh Kiesewetter für sein herausragendes Engagement die Ehrensenatorenwürde der Hochschule Aalen.

Es ist die höchste Auszeichnung, welche die Hochschule vergeben kann. „Roderich Kiesewetter engagiert sich seit vielen Jahren für die Hochschule Aalen und hat sich für zahlreiche Forschungsprojekte eingesetzt wie auch für die Einrichtung eines Lehrstuhls für Erneuerbare Energien“, sagte Riegel bei der feierlichen Übergabe der Urkunde. Kiesewetter sei ein wichtiger Ratgeber, gerade auch im Bereich der MINT-Förderung. Seit 2009 gehört Kiesewetter auch dem Kuratorium der Hochschule Aalen an, das sich aktuell aus 50 Persönlichkeiten aus Unternehmen, Politik, Verbänden und Hochschulen zusammensetzt.

Kiesewetter bedankte sich für die Ehrung und freute sich sichtlich über die Verleihung der Ehrensenatorenwürde: „Es ist mir eine Riesenfreude, an der Hochschule Aalen ‐ deren guter Ruf bis nach Berlin ausstrahlt ‐ mitzuwirken. Und ich bin dankbar für den Einsatz, den hier so viele zeigen. Denn die Hochschule Aalen auf ihrem Erfolgskurs zu unterstützen, ist eine Gemeinschaftsaufgabe.“

Zuvor hatte Kiesewetter in seinem Vortrag auf eine auffällige Gleichzeitigkeit von Krisen geblickt: Finanzkrise, Migrationskrise, Brexit, Corona-Pandemie, Nationalpopulisten im Aufwind, Krieg in der Ukraine. Die verschiedenen Krisen und vor allem der Krieg in Europa forderten ein sicherheitspolitisches und geoökonomisches Umdenken in Deutschland. Wirtschaft, Politik und Gesellschaft spürten zunehmend die Auswirkungen des globalen Systemkonflikts und die wirtschaftlichen Abhängigkeiten.

Dabei ging der Experte für Außen- und Sicherheitspolitik auch ganz besonders auf die Situation von Ostwürttemberg ein. „Gerade im Bereich Automotive, IT und Chemie haben wir eine ausgeprägte Abhängigkeit von China.“ Wenn sich die Lage, vor allem auch bezüglich des Taiwan-Konflikts zuspitze, stehe die Region vor ganz besonderen Herausforderungen. „Wir müssen uns fitter und resilienter machen. Wir brauchen einen starken Mittelstand, vernetzte Sicherheit und eine funktionierende Infrastruktur“, betonte Kiesewetter und forderte eine Förderkultur für junge Unternehmer.

Wenn Deutschland die Zeitenwende aktiv gestalten wolle, müsse Wohlstand neu definiert werden ‐ weg von einer rein individuellen Definition wie „mein Urlaub, mein Auto“, sondern hin zu einem gesellschaftlichen Wohlstand, der auf Deutschland als Investitionsstandort und einer steigenden Zahl von Firmengründungen sowie auf Sicherheit mit einer gut ausgestatteten Zivilreserve und militärischen Reserve basiert. „Dafür müssen wir eine Anstrengungskultur entwickeln“, forderte Kiesewetter. Nicht alle Bürgerinnen und Bürger im Land könnten gleich viel leisten, aber „jede und jeder kann sich im gleichen Maß anstrengen.“