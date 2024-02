KI-Kompetenz von der Hochschule zu den Unternehmen

Da die Geschäftsmodelle vieler Unternehmen auch auf der Ostalb bislang meist noch zu wenig im Hinblick auf die Megatrends wie Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Konnektivität, Smart City und Homeoffice innoviert wurden, ist es dringend geboten, den systematischen Transformationsprozess einzuleiten. Hier setzt das im Rahmen der „KI-Werkstatt Mittelstand“ von der EU, dem Land, dem Ost-albkreis und der Stadt Aalen geförderte Forschungsprojekt „KI-unterstützter Marktplatz für regional erzeugten EE-Strom basierend auf dynamischen Preismodellen“ der Hochschule Aalen an.

Auch auf der Ostalb ist das Vor-antreiben der Energie- und Mobilitätswende eines der vorrangigen Themen. Um die Stromversorgung nachhaltiger zu gestalten, bedarf es innovativer Geschäfts- und Preismodelle sowie regionaler auf künstlicher Intelligenz (KI) gestützter Prognosen für das regionale Angebot von Strom aus Photovoltaik-Anlagen und die entsprechende Nachfrage nach Strom in der Region. Diese Prognosen sind der erste Schritt, um den Stromverbrauch steuern zu können. Unter der Leitung von Professorin Dr. Anna Nagl, dem energiewirtschaftlichen Experten Dr. Karlheinz Bozem und dem Informatik-Professor Dr. Carsten Lecon der Hochschule Aalen wird derzeit gemeinsam mit dem Autohaus Widmann und der Spedition Brucker sowie der OstalbBürgerEnergie geforscht. Von politischer Seite wird dieses Forschungsprojekt von Roderich Kiesewetter (MdB) unterstützt. Die Abstimmung erfolgt in regelmäßig stattfindenden Design-Thinking-Workshops.

Im Rahmen des Forschungsprojekts wurde anhand sehr umfassender, über mehrere Jahre zurückgehender Erzeugungs- und Verbrauchsdaten eine integrierte KI-basierte Plattform entwickelt und trainiert. Hierbei ist die künstliche Intelligenz zur Prognose der Erzeugungsdaten von PV-Anlagen und der Nachfrage nach Strom aus erneuerbaren Energien etwa zur Ladung von E-Fahrzeugen wesentlich.

Um diese Plattform realisieren zu können, wurden zwei KI-Modelle trainiert, welche anhand von Wetterdaten aus der Vergangenheit und den Stammdaten der PV-Anlagen jeweils eine Prognose für die Erzeugung von PV-Strom und eine Prognose für den Stromverbrauch an ausgewählten Standorten des Autohauses Widmann und der Spedition Brucker liefern. Damit kann der Stromverbrauch entsprechend gesteuert werden. So konnte ein nahezu optimales Modell zur Prognose der Erzeugung trainiert werden, das für nahezu jede Situation eine zutreffende Erzeugung von PV-Strom vorhersagen kann. Zudem konnte ein Modell trainiert werden, das den Stromverbrauch am jeweiligen Standort prognostiziert. Das Modell ist sogar in der Lage, Feiertage zu berücksichtigen.