KGW-Musikensembles bezaubern Publikum

Die verschiedenen Musikensembles des Kopernikus-Gymnasiums Wasseralfingen haben ihr Publikum bei einem Herbstkonzert in der Stadthalle mit einer gelungenen Vielfalt an unterschiedlichen Musikbeiträgen begeistert.

Das Kammerorchester unter Leitung von Alexander Rube sorgte zu Beginn bei den Zuhörerinnen und Zuhörern für gute Laune durch Stücke wie „Eine kleine Lachmusik“ oder Variationen über „Mein Hut, der hat drei Ecken“. Anschließend berührte der Kammerchor (Leitung: Thomas Baur) nicht nur durch das nachdenklich stimmende Stück „Verleih uns Frieden gnädiglich“, sondern begeisterte das Publikum auch mit modernen Liedern und einem traditionellen südafrikanischen Stück.

Der Chor unter Margit Langs Leitung präsentierte danach gekonnt zwei musikalische Beiträge aus dem Musical „Phantom der Oper“. Schließlich heizte die Bigband (Leitung: Hans-Jörg Beiderwellen-Fuchs) die Stimmung im Saal nochmals mächtig durch bekannte Hits wie „Back to Black“ oder „Skyfall“ an.

Alle Musikensembles und alle Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 7 verabschiedeten das Publikum eindrucksvoll, indem sie zum Schluss des Konzerts gemeinsam „You raise me up“ und „We are the world“ sangen.