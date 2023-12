Kfz-Sachverständigenbüro Kausch spendet an die Malteser Aalen

Auch in diesem Jahr dürfen sich die Malteser Aalen über großzügige Unterstützung durch das Kfz-Sachverständigenbüro Kausch in Höhe von 3500 Euro freuen. Diese Spende kommt der ergänzenden Ausstattung der First Responder Wasseralfingen-Attenhofen zu Gute als auch der Digitalfunkausstattung der ehrenamtlichen Einsatzfahrzeuge. Armin Kausch und Benjamin Weinbrenner übergaben für das Team des Ingenieurbüros Kausch die Spende an Bernd Schiele, den Stadtbeauftragten der Malteser, der zugleich den Dank des Ehrenamts für die beständige, langjährige Unterstützung überbrachte.