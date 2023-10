Auf den Aalener Spielplätzen herrscht künftig Rauchverbot. Darauf werden bald Schilder hinweisen, und der Gemeindevollzugsdienst wird das Verbot auch kontrollieren. Damit regelt die Stadt eine rechtliche Grauzone im Sinne des Kinderschutzes und zur Freude von Antonia Morin. Die Mutter von zwei kleinen Kindern setzt sich schon länger für rauchfreie Spielplätze in Aalen ein, hatte eine Elterninitiative gegründet, eine Online-Petition gestartet und an die Stadt geschrieben. Jetzt hat die 35-Jährige eine Antwort von Oberbürgermeister Frederick Brütting erhalten.

„Ich unterstütze Ihre Forderung voll und ganz und möchte diese rechtliche Grauzone, die durch das Landesnichtrauchergesetz nicht abgedeckt ist, in Aalen gerne verbindlich und einheitlich regeln“, schreibt Brütting in seiner Antwort an Antonia Morin. Aufgrund ihres Briefes habe das Fachamt die Beschilderung auf den Spielplätzen überprüft. An Bolzplätzen, die von Jugendlichen genutzt werden, gebe es bereits ein Rauchverbot. Auf vielen Aalener Spielplätzen aber noch nicht. Deshalb habe das Grünflächenamt eine Überarbeitung der Schilder veranlasst und dabei das Rauchverbot als Piktogramm aufgenommen. Zusätzlich werde das Amt für öffentliche Ordnung bis zum Jahresende die polizeiliche Umweltschutzverordnung überarbeiten. „Auch hier soll der Kinderschutz auf Spielplätzen durch ein Rauchverbot aufgenommen werden.“

Tolles Zeichen für den Kinderschutz in Aalen

Darüber freut sich Antonia Morin sehr. „Herr Brütting nimmt die Sorgen der Familien ernst. Das ist ein tolles Zeichen für den Kinderschutz in Aalen. Wir sind ihm dafür sehr dankbar“, erklärt sie im Namen der Elterninitiative „Rauchfreie Spielplätze in Aalen“. Die Initiative hatte sie zusammen mit ihrem Mann, mit Nachbarn und Freunden gegründet und am 27. September ihre Online-Petition gestartet. Denn Raucher auf den Spielplätzen stören die Mutter schon seit Jahren.

„Die Kinder atmen deren Rauch ein, dabei ist passives Rauchen sehr gesundheitsschädlich“, sagt sie im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten / Ipf- und Jagst-Zeitung“: „Das ist ein untragbarer Zustand.“ Es stinke, und am Ende landen viele der giftigen Stummel im Gras oder im Sandkasten, wo Kleinkinder sie finden und sich vielleicht in den Mund stecken. Als Eltern müsse man dauernd aufpassen. Gegenüber den Verursachern sei man machtlos, denn Rauchen auf Spielplätzen war in Aalen bislang eben nicht nicht verboten. „Ich kann bislang nur höflich bitten, ob der Betreffende seine Zigarette ausmacht“, erzählt Antonia Morin. „Wenn derjenige sagt: ;Nö, ich darf hier rauchen’, dann habe ich keine Handhabe. Das macht mich wütend und traurig“, so die 35-Jährige.

Spielplätze sind kein Rauchertreff

Sie erinnert sich an einen Vorfall auf dem Spielplatz im Stadtgarten. Eine andere Mutter habe am Sandkastenrand gesessen, geraucht und am Ende den Zigarettenstummel in den Sand fallen lassen. „Mein Mann hat dann den Stummel demonstrativ genommen und entsorgt.“ Ähnliche Szenen gebe es auch auf anderen Spielplätzen, etwa in Wasseralfingen oder in Unterkochen. Dabei sollten die Spielplätze doch „ein sicherer Erholungsraum für Kinder sein, kein Rauchertreff“.

Petition ist erfolgreich

Die Elterninitiative wollte „das Thema sichtbar machen und den Familien eine Stimme geben, die unter der Situation leiden“, erklärt Antonia Morin. Sie habe bereits viel Zuspruch erhalten. Viele Eltern seien zu ihr gekommen und hätten sich bedankt, „dass endlich einmal jemand das Thema anspricht“. Die Petition auf der Website www.openpetittion.de hatten am 11. Oktober 218 Menschen unterschrieben. Wie sehr das Thema viele Mütter und Väter bewegt, wird auch an zahlreichen Kommentaren deutlich, die sie auf der Webseite hinterlassen haben. „Es geht für mich gar nicht, dass ich meine Tochter immer schützen muss vor Zigarettenstummeln .... Sie hebt diese leider immer auf auf Spielplätzen“, schreibt eine. Eine andere: „Ich habe selbst drei Kinder und fühle mich belästigt durch Zigarettenrauch, während wir eigentlich auf dem Spielplatz sind, um an der frischen Luft zu sein.“ Die nächste: „Kinder müssen geschützt werden! Zum einen vor den akuten Gefahren des Passivrauchens sowie rumliegender Kippen. Zum anderen vor der Gefahr, später selber Raucher zu werden, diesbezüglich sind rauchende Personen auf Spielplätzen sehr schlechte Vorbilder. Und den Begleitpersonen schadet Passivrauchen ebenso, genauso wie der vermeidbare Stress, eventuelle Kippen schneller als die Kinder entdecken zu müssen. Daher ist ein Rauchverbot auf Spielplätzen längst überfällig, nicht nur in Aalen, sondern in ganz Deutschland!“ Speziell zum Stadtgarten schreibt eine Mutter: „Alles andere ist völlig absurd! Bitte auch weitflächiges Verbot von Kiffen ‐ der Rauch zieht oft bis zu den Spielplätzen (Beispiel Stadtgarten).“

Rauchverbot wird überwacht

Das jetzt zugesagte Rauchverbot will die Stadt Aalen vom Gemeindevollzugsdienst überwachen lassen. Allerdings schreibt Brütting in seinem Brief an Antonia Morin auch, dass die Kolleginnen und Kollegen nicht alle Aalener Spielplätze gleichzeitig überprüfen könnten. Und Brütting, der selbt Vater ist, endet: „An dieser Stelle sind auch wir als Eltern gefragt, auf die Einhaltung des Rauchverbots auf Spielplätzen zu achten und gegebenenfalls die Ordnungswidrigkeit aufzuzeigen.“ Was heißt: Künftig sind Antonia Morin und alle Eltern, die das Rauchen auf den Spielplätzen stört, nicht mehr machtlos.