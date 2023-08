Kein Leerstand währt ewig: In der Aalener City tut sich was.

Über die geplante Eröffnung von Woolworth im ehemaligen Netto haben die „Aalener Nachrichten/Ipf– und Jagst–Zeitung“ bereits ebenso berichtet wie über die neue Gastronomie, die mit „Soul Bowl“ vermutlich Mitte Oktober in der Reichsstädter Straße ihre Pforten öffnet. Doch unabhängig davon ist in der Aalener Innenstadt weiterhin viel Bewegung drin, wie ein Rundgang mit dem Citymanager Reinhard Skusa zeigt. Dieser findet es positiv, dass sich nach wie vor Bürger engagieren und mit eigenen Ideen die Aalener Innenstadt bereichern.

Nach dem Ende von Reno kündigt sich am Marktplatz ein Neuanfang an. Hier soll bald Triumph eine Filiale eröffnen. (Foto: Verena Schiegl )

Noch herrscht in den Räumlichkeiten des ehemaligen Reno am Marktplatz gähnende Leere. Derzeit wird das Schaufenster des einstigen Schuhfilialisten dafür genutzt, um prämierte Gebäude des Hugo–Häring–Preises der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. In nicht allzu langer Zeit wird sich die dortige Fläche allerdings wieder mit Leben füllen, sagt Skusa. Um welchen Mieter es sich dabei handelt, will er nicht verraten. Nach Informationen der „Aalener Nachrichten/Ipf– und Jagst–Zeitung“ wird in der Premiumlage das Unternehmen Triumph eine Filiale eröffnen. Eine entsprechende Anfrage bei dem international agierenden Hersteller von Unterwäsche blieb bis Redaktionsschluss allerdings unbeantwortet.

„Buns n’ wraps“ heißt das neue Lokal in der Mittelbachstraße. Basel Rehawe (Mitte) und seine Mitarbeiter Essam Almardini (links) und Mahmoud AbdlRazk wollen vor allem mit Burgern punkten. (Foto: Verena Schiegl )

Unter dem Namen „Buns n’ wraps„ hat Basel Rehawe vor eineinhalb Monaten seine Gastronomie in der Mittelbachstraße eröffnet, wo davor aus Syrien Geflüchtete das Lokal „Schawarma Ugarit“ betrieben haben. Aus Syrien stammt auch der 31–Jährige Inhaber, der an dem Standort mit Burgern und Crispy Chicken punkten möchte. Unterstützt wird er von seinem ebenfalls aus Syrien stammenden Mitarbeiter Essam Almardini und von Mahmoud AbdlRazk. Das Konzept des Lokals, das sowohl im Innen– als auch im Außenbereich jeweils zwölf Sitzplätze umfasst, und an sieben Tagen die Woche geöffnet ist, stamme ebenso wie dessen Name aus Florida, sagt Rehawe. Die Rechte, ein solches Lokal in Aalen betreiben zu dürfen, habe er von einem dort lebenden Freund gekauft. Wenn dieses in der Kreisstadt erfolgreich ist, sei geplant, ein weiteres Restaurant in Ulm zu eröffnen, sagt Rehawe. Erfahrungen in der Gastronomie habe der 31–Jährige schon gesammelt. Bereits in Syrien habe er mit seiner Familie in Damaskus ein Restaurant geführt. Ein solches samt eines 1800 Quadratmetern großen Supermarkts betreibe seine Familie nach der Flucht aus der Heimat mittlerweile auch in dem Ort Tibro in Schweden.

Arijane D’Onofrio (links) und Elisa Haas sind bei Blume 2000 an Bord und freuen sich über die Resonanz der Kunden. (Foto: Verena Schiegl )

Gut angelaufen ist das Geschäft von Blume 2000 in den ehemaligen Räumen der Metzgerei Schuster am Marktplatz, sagt die Filialleiterin Arijane D’Onofrio, die einst den Blumenladen Noblesse in Dewangen und anschließend den Laden Blütenzauber in Abts–gmünd führte. Seit rund fünf Wochen sind sie und ihr Team, zu dem die Mitarbeiterin Elisa Haas gehört, für die Kunden da, die das „preiswerte Angebot“ auf einer Fläche von rund 100 Quadratmetern sehr gut annehmen würden. Für Citymanager Reinhard Skusa sei die Belebung des einstigen Leerstands für Aalen eine Bereicherung und im wahrsten Sinne ein schöner Farbtupfer.

Neben ihrer Änderungsschneiderei setzt Nimet Ben in ihrem Geschäft SüsleNDress in der Löwenstraße auf Abendmoden. (Foto: Verena Schiegl )

Farbenfroh geht es auch in dem Laden von Nimet Ben zu. Vor einem Monat hat die Aalenerin mit türkisch–stämmigen Wurzeln in der Löwenstraße ihr Geschäft SüsleNDress eröffnet, in dem einst das Juweliergeschäft Schmuck Rall und danach für geraumer Zeit eine Änderungsschneiderei ihren Standort hatten. Auf 150 Quadratmetern bietet die 47–jährige in Aalen lebende gelernte Schneiderin, die in den vergangenen Jahren auch in vielen Gastronomiebetrieben wie im ehemaligen „Ratskeller“, im Restaurant Da Vito und im „Orontes“ gearbeitet hat, im Erdgeschoss Änderungen aller Art sowie Abendkleider an, von denen eine größere Auswahl samt Schuhen, Taschen und Accessoires im ersten Obergeschoss für die Kunden bereitsteht. Noch steht die Inhaberin alleine im Laden, die jedoch auf der Suche nach einer Mitarbeiterin im Verkauf sei.

Aus „Leib und Seele“ in der Beinstraße wurde „Grill House Prizreni“. (Foto: Verena Schiegl )

Vor über einem Monat neu eröffnet hat das „Grill House Prizreni„ in den ehemaligen Räumlichkeiten der Gastronomie „Leib und Seele“ in der Beinstraße. Derzeit ist das Lokal wegen Betriebsferien geschlossen, sagt der Inhaber Rode Buduri, der selbst im Urlaub weilt. Danach dürften sich die Besucher wieder auf Spezialitäten vom Balkan freuen.

Während Corona war der einstige Laden Dr. Fair Fashion eine Teststelle. Hier ziehen bald Angebote der Stadt ein. (Foto: Verena Schiegl )

Noch ein Leerstand sind die Räumlichkeiten, in denen einst der Laden Dr. Fair Fashion seinen Standort hatte. Während der Corona–Pandemie dienten diese als Teststelle. In absehbarer Zeit möchte die Stadt als Eigentümerin des Gebäudes die Fläche nutzen, um auf dieser ihre Angebote Sozialberatung, Wohnungsnotfallhilfe und Mobile Jugendarbeit unterzubringen.