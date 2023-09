Katzenjammer: Streuner verlieren ihre Futterstelle in der Innenstadt

Seit zwölf Jahren kümmert sich Eva Maria Lützenburg um Streunerkatzen in der Innenstadt. Unentgeltlich und ehrenamtlich. Auch das Futter bezahlt die Aalener, die in der Löwenstraße eine Podologie-Praxis betreibt, aus eigener Tasche. Doch nicht von jedem ist das Engagement der Tierschützerin gern gesehen. Vor geraumer Zeit hat ein Eigentümer die einzige für Katzen mögliche Futterstelle entfernen lassen und ihr verboten, an der Stelle nochmals eine solche einzurichten. Jetzt ist die Aalenerin dringend auf der Suche nach einem privaten Grundstück in der Stadtmitte, wo sie die Fellnasen füttern und zum Kastrieren einfangen kann.

Zwölf Jahre lang habe der Eigentümer des privaten Grundstücks, mit dessen Einverständnis das dortige Katzenhaus aufgestellt worden sei, die Anlaufstelle für die Streunerkatzen geduldet. Wegen Umbauarbeiten am Haus und am Grundstück wolle er diese hier allerdings nicht mehr haben, sagt Eva Maria Lützenburg im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“. Ihr Unverständnis und ihre Hilflosigkeit darüber äußert sie auch in der Facebook-Gruppe „Du weißt, dass du aus Aalen bist“. Denn bei diesem Platz habe es sich um die einzige Möglichkeit gehandelt, an der die herrenlosen Vierbeiner hätten versorgt werden können. Alle anderen Katzenhäuser in der Innenstadt dienten hingegen mehr dem Unterschlupf der Streuner.

Immer wieder habe es in der Vergangenheit etliche Diskussionen mit dem Eigentümer, den Mietern und umliegenden Geschäftsleuten gegeben, sagt Eva Maria Lützenburg, die sich täglich zwei Stunden um die Fellnasen kümmert, die oft im Dreck leben müssten. Hochgekocht sei das Thema schließlich im Zuge der Baumaßnahmen. In Gesprächen sei der Aalenerin auch vorgeworfen worden, mit dem Füttern der Streuner Ratten anzuziehen, was für sie ein absoluter Quatsch sei. „Eine Ratte geht nie dorthin, wo Katzen sind. Überdies haben die Tiere derart Hunger, dass das Futter nicht lange herumsteht.“

Traurig empfindet es Eva Maria Lützenburg, dass das Katzenhaus samt Futter vor fünf Wochen einfach entfernt worden sei, ohne mit ihr Rücksprache zu halten. Daraufhin habe sie ein neues Katzenhaus dort hingestellt und dieses mit einem Zettel versehen, auf dem sie darum bat, sich bei einem erneuten Entfernen mit ihr in Verbindung zu setzen und in Ruhe über die Thematik zu sprechen. Dieses sei abermals nicht geschehen, sondern der Unterschlupf samt Futter auf die Straße geworfen worden. Überdies sei der an derselben Stelle mittels Beton montierte Unterschlupf auf den Kopf gestellt worden, damit den Katzen der Eingang versperrt bleibt. Sollte die Tierschützerin abermals ein Katzenhaus an dem besagten Platz aufstellen, sei ihr sogar mit Anzeige gedroht worden.

Jetzt ist Eva Maria Lützenburg auf der Suche nach Bürgern, die ihr es ermöglichen, auf ihrem privaten Grundstück in der Innenstadt eine Futterstelle aufzustellen. Überdies fordert sie einen Tierschutzbeauftragten, der bei der Stadt Aalen angestellt wird, und der sich um die Versorgung der Katzen kümmert, diese einfängt und kastrieren lässt. Das Tierheim Dreherhof habe dafür keine Kapazitäten, sagt sie. Ihrer Forderung möchte sie demnächst auch bei Bürgerfragestunden in Gemeinderatssitzungen Nachdruck verleihen. „Wenn die Stadt sich zwei Fahrradmanager leisten kann, die dafür bezahlt werden, Mountainbikestrecken abzufahren, dann kann sie auch jemanden damit beauftragen, der sich um die Tiere kümmert.“

Stadt verweist auf Veterinäramt

Dass der Besitzer das Katzenhaus auf seinem Grundstück nicht mehr duldet, sei sein gutes Recht, sagt die Pressesprecherin der Stadt Aalen, Karin Haisch. Die Stadt Aalen kümmere sich im Rahmen ihrer Zuständigkeit um herrenlose Tiere, darunter auch Streunerkatzen. Grundsätzlich sei aber das Veterinär-amt des Landkreises für das Tierwohl der richtige Ansprechpartner, dort seien bereits entsprechende Strukturen vorhanden. Überdies gebe es in der Innenstadt keine Überpopulation an herrenlosen Katzen. Anders sei es bei Tauben, wo dank der beiden von der Stadt betriebenen Taubenhäuser die Population kontrolliert werden könne.