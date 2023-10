Katrin Ruf unverletzt und überglücklich

Am vergangenen Samstagabend ist die Aalenerin Katrin Ruf nach zwölf Stunden und neun Minuten ins Ziel beim Ironman auf Hawaii eingelaufen. Hier wurde die Weltmeisterschaft unter den besten Triathleten ausgetragen. Haweii gilt als einer der anspruchsvollsten Ausdauerkämpfe weltweit. Um den Ironman zu bestehen, schwimmen die Athleten 3,86 Kilometer auf offenem Meer, fahren 180,2 Kilometer Rad und Laufen 42,2 Kilometer. Katrin Ruf konnte sich dabei Platz 825 von über 2000 qualifizierten Sportlerinnen sichern.

Katrin Ruf berichtete aus Hawaii, dass das Schwimmen mit Beginn um 7.20 Uhr am Morgen super und ohne Probleme verlief. Nach nur 1.17 Stunden konnte sie sich nach einem kurzen Umzug in der Wechselzone auf ihr Rad begeben, um bei zwischenzeitlich über 30 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 80 Prozent weitere 5.59 Stunden den Highway entlang zu fahren. Teilweise gab es starke, böige Gegen- und Seitenwinde, die eine hohe Konzentration erforderten. Der anschließende Marathon sei „echt hart“ gewesen, wie sie berichtet. Die weitgehend schattenlose Laufstrecke entlang des Highways ließ sie jedes Grad spüren. Auch die extrem wellige Straße forderte ihr zusätzliche Kraft ab. Durch die Versorgungsstationen am Straßenrand konnte Ruf sich mit Eiswürfel und kaltem Wasser im vorbeirennen kühlen, um die Körpertemperatur zu steuern. Überglücklich und unverletzt kam die stolze Ironman Hawaii Triathletin nach 4.35 Stunden am Ziel an.

Ruf hatte sich beim Ironman in Hamburg für den Wettkampf auf Hawaii qualifizieren können.