Zu einem Feueralarm sind am Montag gegen 7.20 Uhr die Feuerwehr Aalen sowie das Polizeirevier Aalen in die Daimlerstraße ausgerückt. Dort konnte festgestellt werden, dass vermutlich aufgrund eines technischen Defektes eine Kartonagenpresse in einer Firma in Brand geriet. Der Brand konnte durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde laut Pressemitteilung der Polizei niemand.