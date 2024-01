Es ist nach den Worten von OB Frederick Brütting das größte Hochbauprojekt der nächsten Jahre an den Aalener Schulen und ein wichtiger Beitrag zur Ganztagesschule, und es wird laut Bürgermeister Wolfgang Steidle am Ende einen „bemerkenswerten“ Betrag von 30 bis 40 Millionen Euro kosten: der Neubau von Gebäude A und die Sanierung von Gebäude B der Karl-Kessler-Schule (KKS) in Wasseralfingen, sodass ein gemeinsamer Campus entsteht. Nun hat der Gemeinderat den Baubeschluss für die erste Etappe gefasst.

Das sieht der Plan vor

Im Herbst ist Spatenstich. Dann werden als Erstes die Bagger anrollen, um zwischen der Talsporthalle und dem Gebäude B (einstige Realschule) einen Neubau für die Grundschüler und die fünften Klassen der Werkrealschule zu schaffen. Über einen ebenfalls neuen Verbindungsbau wird das neue an das bestehende Gebäude B andocken. Die Inbetriebnahme soll 2026 sein.

Rechnet man die Außenanlagen dazu, wird diese erste Maßnahme rund 16,8 Millionen Euro kosten. Dieses Geld zu investieren, befürwortete der Gemeinderat einstimmig und ohne Aufhebens. Denn mit den Plänen auseinandergesetzt hatte sich bereits eine Woche zuvor der Ausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung und Technik. Er hatte dem Gemeinderat einstimmig die Zustimmung empfohlen.

Bauarbeiten betreffen auch Anlieger

In der Ausschusssitzung war auch der Aalener Architekt Bernd Liebel zugegen. Er hatte dem Gremium seine Pläne erläutert, angefangen von den Schwierigkeiten bei der Baustelleneinrichtung. Zum Beispiel werde es einen Bauzaun südlich der Hofwiesenstraße brauchen, und für Anlieger müsse die Straße wegen des starken Anlieferungsverkehrs, auch von großen Bauteilen, gesperrt werden.

Deshalb werde „kein Elternverkehr nach hinten möglich“ sein. Sowohl die Talsporthalle als auch die Sporthalle am Schäle seien während der Bauarbeiten nur zu Fuß südlich der Bestandsgebäude gefahrenfrei zu erreichen - „hintenrum“.

Nachhaltige Gebäudeplanung

Dafür entstehen nachhaltige Gebäude mit vier Ebenen aus Holz, Glas und Beton. Vor allem auf die Decken in einer Hybridbauweise aus Stahl, Beton und Holz lenkte der Architekt die Aufmerksamkeit. „Inzwischen ist das Problem nicht mehr, dass es im Winter zu kalt werden könnte, sondern im Sommer zu heiß“, erklärte Liebel.

Deshalb habe er die Decken so geplant, dass sie die Sommerhitze aufnehmen. In der kühleren Nacht würden automatisch Fenster geöffnet, sodass dann die Wärme entweichen könne „ohne energetischen Einsatz“, so Liebel, sondern durch ein passives, wartungsarmes Lüftungsprinzip ähnlich dem wie im Fachklassentrakt des Schubart-Gymnasiums. Auch dieses Gebäude stammt von Architekt Liebel. Es ist mehrfach preisgekrönt.

Die Fassaden des Schulneubaus werden nach Norden und Süden mit großen Glasfenstern sowie mit Fluchtbalkonen versehen, die auch Schatten spenden. So gebe es viel natürliches Licht, ohne zu blenden. Nach Osten und Westen seien die Fassaden überwiegend geschlossen. Das Gebäude könne klimaneutral, wenn nicht gar klimapositiv, betrieben werden, auch dank einer Photovoltaikanlage auf dem Dach.

Kletterturm, Bewegungsparcours und Trampolin geplant

Bürgermeister Wolfgang Steidle wies außerdem auf die Außenanlagen hin, für die ein Kletterturm, ein Bewegungsparcours, eine Nestschaukel, ein Trampolin sowie ganz prominent vor dem Eingangsbereich ein Gemeinschaftskarussel vorgesehen sind. Nur fürs Kicken werde die zur Verfügung stehende Fläche leider nicht ausreichen.

Erst, wenn die Bauarbeiten Mitte 2026 beendet sind und die jüngeren Schülerinnen und Schüler aus Gebäude A in ihren Neubau ziehen können, wird der Gemeinderat den nächsten Baubeschluss fassen, dann für die Generalsanierung von Gebäude B der Karl-Kessler-Schule. Das Praktische: Die Realschüler können während der Arbeiten interimsweise in das dann leerstehende Gebäude A (bis vor zehn Jahren noch die Talschule) ziehen. „Es sind keine Container für den Unterricht nötig“, versicherte Architekt Liebel.

Altes Talschulgebäude soll abgerissen werden

Ihr Schulgebäude zu sanieren soll bis 2028 dauern. Liebel ging detailliert darauf ein, wie die Raumplanung die veränderten pädagogischen Konzepte in der heutigen Zeit berücksichtigt. So sei der Sekundarbereich dreieinhalbzügig angelegt und werde weiterhin einen Ganztagesbereich anbieten. Im Foyer seien Musik- und Theaterveranstaltungen möglich.

Um alle Unterrichtsräume flexibel nutzen zu können, hätten sie alle die gleiche Größe. Es könnten ganze Klassenstufen auf einem sogenannten „Marktplatz“, der den Flur ersetzt, zu „Lernclustern“ zusammengeführt werden, und Schülerinnen und Schüler auch gut in Kleingruppen statt frontal unterrichtet werden. Außerdem gebe es ein Außenklassenzimmer.

Wenn alle Schüler umgezogen sind, soll eigentlich das alte Talschulgebäude abgerissen werden. Doch bemerkte Bürgermeister Steidle: „Wir wollen 2028 erneut diskutieren, ob es eine neue Nutzung gibt, oder ob der Bau doch fällt.“

Einen Wermutstropfen gibt es

„Das wird ein Highlight in Wasseralfingen, wenn es fertig ist“, hatte sich Sigrun Huber-Ronecker (Grüne) bereits in der Ausschussitzung gefreut. „Wir können der Vorlage gut zustimmen.“ Einziger Wermutstropfen sei die fehlende Möglichkeit zu kicken. Von einem „sehr gelungenen Wurf“ sprach Josef Fuchs (CDU), von „tollen Plänen“ die Wasseralfinger Ortsvorsteherin Andrea Hatam (SPD). Bei der Entscheidung der Eltern, auf welche Schule ihr Kind gehen soll, spiele auch die Qualität und Ausstattung der Gebäude eine Rolle.

Inge Birkhold (Zählgemeinschaft) sprach den Planern ein großes Kompliment für den modernen Campus aus, er sei „sehr ansprechend für Schüler und Lehrer“. Christa Klink (Linke) bat, bei den Bodenbelägen auf Berollbarkeit für Rollstuhlfahrer zu achten und auf jeder Ebene ein barrierefreies WC vorzusehen, nicht nur auf jeder zweiten Ebene.

Das sagte Architekt Liebel zu. Brütting informierte außerdem darüber, dass auf den Mädchentoiletten eine Kabine inklusive Handwaschbecken geplant sei. Auch Jürgen Opferkuch (Freie Wähler) befürwortete die Gesamtplanung und sagte im Ausschuss: „Jetzt ist es Zeit, sie in die Tat umzusetzen.“

Im Gemeinderat am Donnerstag stimmte das Gremium dann ohne weitere Aussprache bei einer Enthaltung zu.