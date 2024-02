Bei den Suchtberatungsstellen war befürchtet worden, dass die Zahl der alkoholabhängigen Menschen während der Corona-Pandemie 2020 bis 2022 stark ansteigen wird, denn soziale Isolation erhöht das Risiko an einer Sucht zu erkranken. Einsame Menschen könnten verstärkt zu Alkohol greifen.

Im Ostalbkreis bleibt die Zahl der Abhängigen nahezu gleich

Die Auswertung der AOK Ostwürttemberg für den Ostalbkreis zeigt für diesen Zeitraum, dass die Zahl der bei der AOK versicherten betroffenen Menschen, die wegen einer Erkrankung bedingt durch Alkohol in ärztlicher Behandlung waren, relativ konstant geblieben ist. Im ersten Corona-Jahr 2020 registrierte die Gesundheitskasse 1350 Betroffene, eine Jahr später 1381 und im Jahr 2022 waren es 1295. 2018 und 2019 waren die Zahlen geringfügig niedriger.

Männer nach wie vor häufiger gefährdet als Frauen

Einer von 100 Menschen ist betroffen, Männer weiterhin deutlich häufiger als Frauen. „Da während der Corona-Zeit Arztbesuche stark verringert waren, sind die Zahlen mit Vorsicht zu bewerten“, sagt Kathrin Schumann, Gesundheitsexpertin der AOK Ostwürttemberg.

„Wir können nur die Versicherten ermitteln, die sich tatsächlich in ärztlicher Behandlung befanden. Wir gehen davon aus, dass viele Betroffene mit alkoholbedingten Störungen häufig unbehandelt bleiben oder erst spät Kontakt zu einem Arzt haben. Daher sehen wir vermutlich Auswirkungen erst in den nächsten zwei bis vier Jahren.“

Alkoholkonsum leicht rückgängig in Deutschland

Der Alkoholkonsum in Deutschland ist leicht rückgängig. Laut Münchner ifo-Institut wurden 2022 8,7 Liter reiner Alkohol pro Kopf konsumiert. 2017 waren es noch zehn Liter. Trotz des positiven Trends sieht Schumann weiterhin Handlungsbedarf.

„Alkohol ist ein Gift, das in Deutschland zu billig und zu einfach rund um die Uhr erhältlich ist“, so die AOK-Expertin. Sie empfiehlt, sich ein Beispiel an dem schottischen Preismodell zu nehmen, das seit 2018 in Kraft ist und einen Mindestpreis von 50 Cent je zehn Milliliter reinen Alkohols eingeführt hat.

Verteuerung durch Steuer fördert Gesundheit in Schottland

Diese Verteuerung hat zu einem deutlichen Rückgang des Alkoholkonsums, der Todesfälle und der Krankenhauseinweisungen in Schottland geführt, so eine aktuelle Studie der schottischen Gesundheitsbehörde.

Würde man die schottische Preisvorgabe für reinen Alkohol auf alle alkoholhaltigen Getränke am deutschen Markt übertragen, würde eine 0,5-Liter-Flasche Bier zukünftig mindestens 1,40 Euro kosten und eine ¾-Liter-Flasche Wodka, die es derzeit beim Discounter für 4,99 Euro gibt, auf mindestens 14 Euro hochschnellen.

Bei Alkopops hat Steuer geholfen

„Das so ein Vorgehen in Deutschland auch möglich ist, zeigt die Alkopop-Steuer seit 2004, die bei 55,50 Euro je Liter reinen Alkohols liegt“, so Schumann. Diese Getränke spielen am Markt schon lange keine Rolle mehr. Die Jugendlichen und junge Erwachsene greifen heute verstärkt zu Energydrinks und mixen sich mit Wodka ihre Alkopops selbst.

Diese Kombination ist aufgrund des hohen Zuckergehalts und Koffeins in diesen Getränken, kombiniert mit Alkohol, noch toxischer für den Körper“, warnt die Gesundheitsexpertin ausdrücklich.