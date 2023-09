Kanadier finden in Aalen ihre Wurzeln

Die Familien Redekop aus Kanada haben nach aufwändigen Recherchen ihre Wurzeln in Treppach und in Rötenberg gefunden. Dies ist der Anlass für, wie es in der Einladung hieß, einen Vortrag über eine „internationale Familienzusammenführung mit geschichtlichem Hintergrund“ gewesen. Diesen beleuchtete bei einer gut besuchten Veranstaltung im Hotel „Adler“ in Treppach Stadtarchivar Georg Wendt. Er schilderte die Zustände in Aalen am Ende des Zweiten Weltkriegs. Sie führten auch eine „Polenmagd“ aus der Ukraine und einen französischen Kriegsgefangenen zusammen. Aus der Verbindung ging eine Tochter, Donna, hervor, die in Aalen geboren wurde und in Kanada aufwuchs. Ihrem Sohn Dave ist es nun gelungen, die Herkunft seiner Familie zu klären. Eine beeindruckende und spannende Geschichte.

Zwischen 1942 und 1945 ist die Ukrainerin Ksenia Jaworowska, eine Zwangsarbeiterin beziehungsweise Kriegsgefangene aus der Ukraine, als so genannte „Polenmagd“ auf dem Bauernhof und in der Gastwirtschaft der Familie Opferkuch in Treppach untergebracht. Zur gleichen Zeit muss der französische Kriegsgefangene Louis Danard auf dem heutigen Klopfer–Hof in Rötenberg, später auf dem Hof der Familie Klopfer in Treppach und zuletzt bei der Familie Opferkuch arbeiten. 1944 wird Ksenia Jaworowska von Louis Danard schwanger und bringt 1945 ihre kleine Tochter Donna in Aalen zur Welt.

Maria Opferkuch, damals nicht nur für Land– und Gastwirtschaft, sondern auch für die „Polenmagd“ verantwortlich, hält die Schwangerschaft geheim und kann so verhindern, dass die junge Frau das gleiche Schicksal erleidet wie Maria Angstenberger aus der Nachbarschaft, an die inzwischen zwei so genannte Stolpersteine erinnern. Sie hatte sich in einen Kriegsgefangenen verliebt, was streng verboten war, und hatte einen Sohn geboren. Als dies aufflog, wurde sie festgenommen und in das KZ Uckermarck eingeliefert, wo sie gestorben ist.

Ksenia Jaworowska überlebte. Sie kehrte aber aus Furcht davor, wegen Zusammenarbeit mit den Deutschen bestraft zu werden, nicht in ihre angestammte Heimat zurück. Vielmehr wanderte sie 1950 nach Kanada aus, wo sie 2006 starb. während sich die Spur von Louis Danard 1945 verlor. Über sein Schicksal ist nichts bekannt.

Enkel Dave, der Sohn von Donna und Aaron Redekop, aber machte sich auf Spurensuche. Er und seine Mutter wandten sich an das Rote Kreuz und mussten DNA–Proben abgeben. Schließlich wurden sie bei Stadtarchivar Georg Wendt fündig. Dieser entdeckte eine Rechnungsliste für Kriegsgefangene aus dem Jahr 1944, auf der der Name des Großvaters vermerkt war. Als klar war, dass Spuren auch auf den Bauernhof Klopfer in Rötenberg führten, wandte er sich im vergangenen Jahr an Hannah Klopfer, und so gelang es schließlich, die familiären Wurzeln offenzulegen.

Den geschichtlichen Hintergrund dazu lieferte Stadtarchivar Wendt. In der kleinen Industriestadt — Aalen hatte 1940 16.179 Einwohner, vier Jahre später waren es 17.507 — hielten sich anfangs 250 Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter auf, 1944 waren es 1760. In Wasseralfingen waren es zum gleichen Zeitpunkt bei 6.447 Einwohnern 1.053 Ausländer. Jegliche Verbrüderung war beispielsweise verboten, es durfte nicht gemeinsam gegessen oder Gottesdienst gefeiert werden, für Kost und Logis beim Arbeitgeber gab es Abzüge vom Arbeitslohn. Die Ausländer mussten in ihrer Kleidung immer als solche erkennbar sein.

Wer sich nicht an die Regeln hielt, dem drohte das KZ. Es kam aber trotzdem immer wieder zu Kontakten zur Zivilbevölkerung, es gab sogar Vertrauensverhältnisse. Andererseits gab es jedoch auch Berichte von Zwangsarbeitern, denen es schlecht ging, auf deren Arbeitskraft man eigentlich angewiesen war.

Bei Kriegsende herrschten auch in Aalen chaotische Verhältnisse. Es gab Plünderungen und gewalttätige Übergriffe. Viele Zwangsarbeiter nutzten die Chance zu fliehen, andere blieben, wie etwa Ksenia Jaworowska, länger aus Furcht, in der Sowjetunion für Zusammenarbeit mit den Deutschen bestraft zu werden.

Der Deutschlandbesuch der kanadischen Familie Redekop und die spannenden und berührenden Schilderungen machten den Abend zu einem Familientreffen der besonderen Art und einer außergewöhnlichen Veranstaltung, wie es Berthold Opferkuch bereits in seiner Begrüßung angekündigt hatte.