Kampagne Frauen in die Politik mit Ausstellung untermauern

Im kommenden Jahr finden Kommunal- und Europawahlen in Baden-Württemberg statt. Die Zahlen belegen es: Frauen sind in politischen Gremien stark unterrepräsentiert, so Verena Fuchs vom Landratsamt Ostalbkreis.

