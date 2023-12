„Die Grünzäsur zwischen Aalen und Essingen muss erhalten bleiben.“ Am Donnerstag hat sich der Gemeinderat fast geschlossen hinter diese Forderung von OB Frederick Brütting gestellt. Bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung stimmte das Gremium mit großer Mehrheit für eine entsprechende Stellungnahme der Stadt an den Regionalverband Ostwürttemberg.

Es gehe um ein ökologisch wichtiges Gebiet für die Entstehung von Kaltluft und damit um das Interesse der Aalener Bevölkerung, argumentierten die Befürworter. „Es geht um Politik“, hielt Stadtrat Norbert Rehm dagegen: „Wir geben ein Signal an den Landkreis, dass wir nicht kooperativ sind und an der Stelle kein Zentralklinikum als Regionalversorger wollen.“ Umsonst forderte der Aktive Bürger eine namentliche Abstimmung. Es handle sich um eine historische Entscheidung, die in einem unscheinbar wirkenden Tagesordnungspunkt versteckt worden sei, fand Rehm.

Tatsächlich lautete Thema Nummer Drei in der jüngsten Sitzung recht langatmig: „Stellungnahme der Stadt Aalen zum zweiten Entwurf der Gesamtfortschreibung Regionalplan Ostwürttemberg 2035“. Mit den meisten Zielen in diesem umfassenden Werk zeigte sich die Stadt auch einverstanden. In einem Punkt aber ganz und gar nicht: „Der Regionalverband plant fast eine Halbierung der Grünzäsur“, erklärte Brütting. „Aus meiner Sicht wäre sie dann substanzlos.“

Es handle sich sowohl um einen Verstoß gegen den Aalener Flächennutzungsplan als auch gegen eine Vereinbarung von 1997. Darin hatten die Stadt Aalen, die Gemeinde Essingen und das Regierungspräsidium Stuttgart sich verpflichtet, den Freiraum zwischen Dauerwang und dem Gewerbegebiet Stockert nicht weiter anzutasten.

Deshalb wolle man sich jetzt sowohl mit dem Regionalverband auseinandersetzen als auch mit Essingen, so Brütting. Denn diese Gemeinde habe bereits einen Aufstellungsbeschluss über 22 Hektar Fläche beim Stockert gefasst und damit ein Bebauungsplanverfahren eröffnet. Im Januar wolle man das Thema im Gemeinsamen Verwaltungsausschuss von Aalen, Essingen und Hüttlingen besprechen.

Bürgermeister Wolfgang Steidle erinnerte an die Geschichte der Grünzäsur. Als sie Ende der 90er Jahre schon einmal angegriffen wurde, um den Bebauungsplan Dauerwang II zu verwirklichen - damals entstand das Bauhaus - „war das nur möglich, weil Aalen und Essingen versprachen, danach auf jede weitere bauliche Entwicklung in dem Gebiet zu verzichten“, so Steidle.

Inzwischen spüre man den Klimawandel, und Freiflächen zur Kühlung zu erhalten, sei noch wichtiger geworden. Der Bürgermeister betonte: „Deshalb dient unsere Stellungnahme nicht dazu, bauliche Absichten der Nachbarn zu vereiteln, sondern legitime Interessen der Stadt für den Klimaschutz zu bedienen.“

Um rechtliche Zweifel zu zerstreuen, hatte die Verwaltung die Leiterin ihres Rechts- und Ordnungsamts, Stéphanie Richar, um eine Antwort auf die Frage: „Ist der Vertrag von 1997 heute noch gültig?“ gebeten. Sie lautete: Ja.“ Die Vereinbarung könne weder einseitig gekündigt noch „durch den Zeitablauf beendet“ werden. Zwar sei seit 1997 innerhalb der Grünzäsur mehrfach gebaut worden. Doch auch das ändere nichts. Für den Ausbau der B29 sei der Bund verantwortlich. Eine Waschhalle von Go Ahead sei auf einem Streifen mit geringer ökologischer Bedeutung errichtet worden, und die Stadt Aalen habe auf die Vertragsverletzung hingewiesen, so Richar. Daraus folge: „Der Vertrag von 1997 ist bis heute bindend. Die Schaffung von Siedlungsstrukturen durch die Gemeinde Essingen ist zu unterlassen.“

Diese Forderung unterstützten alle großen Fraktionen. „Wir haben ein massives Interesse daran, dass die Grünzäsur bleibt“, erklärte Michael Fleischer für die Grünen. Und schüttelte über eine Waschhalle als Argument den Kopf. Weil sie gebaut wurde, könne man jetzt die gesamte Fläche plattmachen? „Das kann nicht sein“, so der Sprecher. Und es könne genauso wenig sein, dass sich der Gemeinderat viele Gedanken mache, mit welchen Maßnahmen man eine Überhitzung der Stadt verhindern könne, und dann diese enorme Versiegelung zulasse.

Aus den Reihen der CDU sicherte Harmut Schlipf dem OB „unsere volle Unterstützung für die Stellungnahme“ zu. „Wir haben erkannt, wie wichtig Frischluftschneisen sind“, betonte er. Timo Lorenz von der SPD schloss sich an und bemerkte ironisch, dass er es schwierig fände, wenn eine öffentliche Verwaltung erklären müsste, warum gerade für sie eine Vereinbarung nicht gelte, an die Private sich halten müssten. „Politische Gremien tun gut daran, sich an Verträge zu halten“, sekundierte ihm Claus Albrecht von den Freien Wählern.

Kritisch äußerte sich Inge Birkhold von der Zählgemeinschaft. Was, wenn der Kreistag für die Essinger Fläche stimme? „Dann landet die Sache vor dem Verwaltungsgericht.“ Dann wäre die Atmosphäre vergiftet. Sie stimmte gegen die Stellungnahme.

Ebenso hielt es Norbert Rehm. „Erhalten wir uns die Freundschaft. Wir brauchen die nachbarschaftlichen Beziehungen“, mahnte er. Was, wenn der Kreistag für ein erweitertes Ostalb-Klinikum stimme? „Dann brauchen wir viele Akteure. Glauben Sie nicht, dass wir einfach schnell eine Schneise durch den Wald zur B29 bekommen“, warnte er. Er stellte den Antrag, in der Stellungnahme zu formulieren, dass Aalen an einer Neuausrichtung der Grünzone mitwirken werde, sollte der Klinikstandort in Essingen sein. Doch neben ihm stimmten nur zwei Gemeinderäte hierfür.