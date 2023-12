Die Mitarbeiterin einer gemeinnützigen Institution hat am Donnerstag entdeckt, dass Unbekannte in der auch für die Öffentlichkeit zugänglichen Wärmestube einer Einrichtung in der Düsseldorfer Straße einen Kaffeeautomaten aufgebrochen haben. Das Bargeld darin war weg. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 8 und 17 Uhr. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361/5240, entgegen.