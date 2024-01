Kälte, Kutteln und coole Musik

Freitag, 5. Januar, 21 Uhr, Cafe Frapé Aalen: „Blues and the Gang“. Es hat schon Tradition: Am Freitag, 5. Januar, um 21 Uhr ist es wieder soweit: Im Cafe Frapé in der Julius-Bausch-Straße 32 gastieren „Blues and the Gang“ um Frontmann Paulus Schmidgall (im Bild vorne), erneut unter dem etwas sperrigen Titel „Blues and the Gang, feat The Downtown Horns, feat. Michel Roth, Harmonika, Gesang“, denn erneut stehen der Gmünder Ausnahme-Harper Michel Roth und Sängerin sonja Felkel mit auf der Bühne. Die vielköpfige Formation macht tanztauglichen, traditionellen, aber auch mal rockigen Blues. Zur seit langem eingespielten vierköpfigen Rhythmusgruppe gesellen sich einmal mehr die „Downtown Horns“.

Samstag, 6. Januar, 14 Uhr, Rathausplatz Aalen: Maskentaufe der Aalener Fasnachtszunft „Zum Sauren Meckereck“. Die Aalener Fasnachtszunft „Zum Sauren Meckereck“ lädt am Samstag, 6. Januar, um 14 Uhr wieder zur Maskentaufe auf dem Aalener Rathausplatz. Mit der Maskentaufe und dem Maskenabstauben dürfen un wieder alle Masken- und Hästräger ihre Masken und Häs bis zum Aschermittwoch tragen. Bei der Maskengruppe der Aalener Fasnachtszunft „Zum Sauren Meckereck“, den „Meckergoißa“, gibt es dieses Jahr sieben neue Täuflinge. Bei den „Ostalb Ruasgugga“, die ebenfalls bei der Maskentaufe dabei sind, sind es sogar acht Täuflinge. Nach der Veranstaltung geht es zum fröhlichen Beisammensein ins „Gugga-Penthouse“. Hästräger anderer Gruppen sind willkommen.

Samstag, 6. Januar, 15 Uhr, Stadthalle Aalen: Dreikönigskonzert der SHW-Bergkapelle. Es ist „der“ musikalische Höhepunkt in Aalen im neuen Jahr: Das Dreikönigskonzert der SHW-Bergkapelle (Leitung: Günter Martin Korst) ist ein festes Datum für alle Fans der konzertanten Blasmusik aus dem ganzen Ostalbkreis. Immer gibt es neue Themenwelten, unterschiedliche Musik-Genres und Überraschungen. Diesmal bekommen die Gäste in der Stadthalle Klassiker im weiteren Sinne zu hören, es grüßen unter anderem Shakespeare, Klaus Doldinger oder Phil Collins. Aber auch Freunde der Marschmusik kommen auf ihre Kosten.. Der Eintritt ist frei.

Samstag, 6. Januar, 18 Uhr, Villa Stützel Aalen, Dreikönigskonzert. Zum Dreikönigskonzert laden am 6. Januar um 18 Uhr (Einlass 17.30 Uhr) gleich sechs Künstler in die Villa Stützel ein. Mit dem Titel „Gloria! Feierliche Musik von Vivaldi und Händel für vier Stimmen und zwei Cembali“ werden Auszüge von Händels „Messias“, Vivaldis „Gloria in excelsis Deo RV 589, complet“, Sonata für zwei Cembali von J. C. F. Bach und das Solo „Verse Anthem“ von James Kent auf die Bühne gebracht. Die Künstler sind Sandra Röddiger (Sopran), Robert Crowe (Countertenor), Martin Höhler (Tenor), Lukas Krimmel (Bass), Michael Eberth und Joachim Enders (Cembalo). Die Einnahmen gehen an den Verein „Zukunft für Nepal“ Ostwürttemberg. Infos zum Verein „Zukunft für Nepal Ostwürttemberg“: www.zukunft-fuer-nepal.de. Karten: bei Reservix und allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter Telefon 0162/9467882 und unter www.alte-musik-aalen.de.

Sonntag, 7. Januar, 12.30 bis 17.30 Uhr, Event-Trailer der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ am Fuchseck in Ellwangen. Erstmals wird die „Ipf- und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten“ mit ihrem neuen Event-Trailer beim verkaufsoffenen Sonntag zum Kalten Markt am Fuchseck sein und ein buntes Programm präsentieren. Neben Neuigkeiten zur Landesgartenschau 2026 und zwei spannenden Quiz dürfen sich Besucher direkt am Fuchseck vor allem auf viel stimmungsvolle Musik freuen. Um 12.30 Uhr beginnt auch das Bühnenprogramm. Nach einer kurzen Begrüßung durch Redaktionsleiter Timo Lämmerhirt erläutern Vertreter der Landesgartenschau Ellwangen 2026 GmbH, welche Baumaßnahmen für das Jahr 2024 geplant sind. Danach gibt es Musik von „Hackberry“, die anschließend als Straßenmusikanten durch die Innenstadt ziehen werden. Gegen 14.15 Uhr sind alle Ellwangen-Spezialisten gefragt. Wer möchte, kann im Rahmen des Quiz „Wer weiß mehr über Ellwangen als der OB?“ gegen Oberbürgermeister Michael Dambacher antreten. Anschließend wird es wieder musikalisch mit einer Kooperation der Musikschule Bader und der städtischen Musikschule. Um 16.15 Uhr ist noch einmal die Politik an der Reihe. Bei einem Quiz zum Kalten Markt dürfen Herbert Hieber (SPD), Armin Burger (CDU), Michael Eiberger (FW/FBE) und Berthold Weiß (Grüne) ihr Wissen über die beliebte Veranstaltung unter Beweis stellen. Zum Abschluss gibt es wieder Musik mit der Band „Freischwimmer“.

Sonntag, 7. Januar, 12 Uhr, Fuchseck Ellwangen: zweiter Ellwanger Kuttellauf. Mit dem zweiten Ellwanger Kuttellauf wird es auch dieses Jahr wieder sportlich beim Kalten Markt. Laufbegeisterte können sich zwischen einer fünf- oder zehn Kilometer langen Strecke entscheiden, der kürzere Rundkurs ist auch für Walkerinnen und Walker geeignet. Wie schon im vergangenen Jahr wird auch bei der zweiten Ausgabe des Kuttellaufs keine Zeit genommen und es finden dementsprechend auch keine Ehrungen statt. „Dabei sein und Spaß haben“ lautet das Motto des Laufs. Allerdings werden ab 14 Uhr am Fuchseck unter allen Teilnehmern Sachpreise verlost. Kostenfreie Anmeldungen sind bis Freitag, 5. Januar, auf der Webseite des DJK-SG Ellwangen möglich unter www.leichtathletik-ellwangen.de. Des Weiteren können sich Kurzentschlossene auch noch bis zu einer halben Stunde vor Start im Ellwanger Rathaus nachmelden. Dort werden auch ab etwa 11 Uhr die Startnummern ausgegeben. Möglichkeiten zum Duschen und Umkleiden gibt’s in der Buchenbergschule. Stand Mittwochnachmittag sind zwei bis drei Grad Celsius angekündigt, kaum Wind, aber eine Regenwahrscheinlichkeit von 90 Prozent.