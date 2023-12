In der Ringer-Oberliga duellierten sich der SV Fellbach und die KG Dewangen/Fachsenfeld in einem spannenden Ringkampf. Vor 100 begeisterten Zuschauern siegte die KG Dewangen/Fachsenfeld mit 17:9.

57 Kilogramm, griechisch-römisch: Obaidullah Besmella traf auf Kyriakos Papadopoulos. Nach einem hart umkämpften Kampf setzte sich Besmella mit 5:1 nach Punkten durch und konnte die ersten Punkte für die KG Dewangen/Fachsenfeld erringen.

130 Kilogramm, Freistil: Holger Fingerle trat gegen Andre Timofeev an. Fingerle konnte anfangs mit einem Armzug punkten. Musste sich dann aber dem massiv gebauten Gegner technisch Überlegen geschlagen geben.

61 Kilogramm, Freistil: Dimitru-Alin Spiridon hatte keinen Gegner gegen sich.

98 Kilogramm, griechisch-römisch: Samuel Guerrero Santana traf auf Paul Wahl. Der Fellbacher Ringer ging sehr mutig in das Duell und punktete früh. In der zweiten Runde drehte Guerrero Santana auf und konnte mit der letzten Wertung 9:9 gewinnen.

66 Kilogramm, griechisch-römisch: Hier konnte die KG niemanden stellen. Somit wurde Kevin Karl kampfloser Sieger.

86 Kilogramm, Freistil: Andre Winkler ging gegen Nori Opiela auf die Matte. Nach anfänglichem Abtasten setzte Winkler in der zweiten Runde eine Schippe drauf und wurde nach 4:32 Minuten technisch überlegener Sieger.

71 Kilogramm, Freistil: Kàroly Kiss trat gegen Vasyl Zanfunshan an. Hier wurde der wahrscheinlich ansehnlichste Kampf gezeigt. Mit dynamischen Angriff- und Abwehrtechniken wurden in Summe 26 Punkte erzielt. Schlussendlich konnte Kiss das Duell mit 18:8 für sich entscheiden.

80 Kilogramm, griechisch-römisch: Dragan Markovic duellierte sich mit Moritz-Niklas Wahl. Hier standen sich zwei ebenbürtige Ringer gegenüber. Markovic musste eine knappe Niederlage hinnehmen. 75 Kilogramm, griechisch-römisch: Yannick Emil Kraus gegen Gocha Meladze. Emil Kraus zeigte sich vor allem in der Bodenlage in guter Verfassung. Nachdem er anfangs in Rückstand geraten ist, konnte er kurz vor Ende noch die letzte Wertung zum 8:8 Punktesieg erringen.

75 Kilogramm, Freistil: Nicklas Hassler gegen Sokratis Carmelo Kazantzidis. Der flinke Fellbacher konnte in der ersten Runde gut punkten, bis Hassler dann in der zweiten Runde die Aufholjagd startete und den Kampf mit 12:8 gewinnen konnte. Kommendes Wochenende bestreitet die KG Dewangen/Fachsenfeld ihren letzten Heimkampf in der Woellwarthalle. Beide Mannschaften empfangen die Ringer des TSV Herbrechtingen. Im Anschluss feiert die KG ihren Abschluss in der Halle. Alle sind eingeladen, die KG noch ein letztes Mal zu unterstützen und eine erfolgreiche gebührend Saison zu feiern.

Geschwächt durch Verletzungen reiste die Reservemannschaft der Welland Germanen zu den vorzeitigen Meistern der Ringer-Landesklasse, zum TSV Meimsheim. Erwartungsgemäß stark präsentierten sich die Meimsheimer und gaben sich bei ihrer Meisterfeier keine Blöße und siegten deutlich mit 29:4 deutlich gegen die KG Dewangen/Fachsenfeld II.