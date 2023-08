Jusos Ostalb fordern bessere Versorgungslage bei Schwangerschaftsabbrüchen

Die Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten in der SPD (Jusos) auf der Ostalb treten entschlossen für eine gestärkte Infrastruktur für Schwangerschaftsabbrüche im Ostalbkreis ein. Wie die Jusos mitteilen, sehen sie Schwangerschaftsabbrüche als selbstverständlichen Teil der medizinischen Grundversorgung an. Gemäß dem Schwangerschaftskonfliktgesetz sind die Bundesländer dazu verpflichtet, eine adäquate Versorgung bei Schwangerschaftsabbrüchen bereitzustellen.

Angesichts des rückläufigen Angebots an Arztpraxen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, gewinnt die Rolle der öffentlichen Krankenhäuser bei der Sicherstellung der Versorgungslage an Bedeutung. Diese führen jedoch im Ostalbkreis keine Abbrüche durch, wie eine Anfrage der SPD–Kreistagsfraktion auf Initiative der Jusos ergab. In diesem Zusammenhang appellieren die Jusos an die Verantwortlichen, die Versorgungslage bei Schwangerschaftsabbrüchen im Ostalbkreis sicherzustellen.

„Die Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, wie wir sie in den USA oder auch in Polen beobachten, dient nicht dem Schutz ungeborenen Lebens, sondern der Kontrolle über Frauenkörper. Diesen reaktionären Tendenzen müssen wir entschieden entgegen treten, auch in dem wir vor Ort die Versorgungslage bei Schwangerschaftsabbrüchen sicherstellen“, wird die Juso–Kreisvorsitzende Laura Weber in dem Schreiben zitiert.

„In einer liberalen Demokratie muss jede Bürgerin das Recht haben, selbstbestimmt über ihren Körper zu entscheiden“, schreibt Pia Kauer von den Jusos Ostalb. Dazu gehöre eine Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, genauso wie die Garantie einer guten Versorgungslage vor Ort. „In den öffentlichen Kliniken im Ostalbkreis muss die Möglichkeit,Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen,gegeben sein. Dafür haben der Kreistag, die Kreisverwaltung und die Kliniken Sorge zu tragen.“