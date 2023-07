Traditionell beendet die Schreiner–Innung Ostalb einen Ausbildungsjahrgang mit der Ausstellung der Gesellenstücke und der Verleihung von Preisen und Belobigungen an die besten Absolventinnen und Absolventen. In der Cafeteria des Kreisberufsschulzentrums Aalen konnten sich zahlreiche Besucher von der Qualität der Ausbildung in den Innungsbetrieben überzeugen.

Insgesamt 19 junge Frauen und Männer haben ihre Ausbildung dieses Jahr erfolgreich beendet, zwölf aus der Innung Ostalb, sieben aus der Innung Heidenheim. „Auch dieses Jahr wurden tolle Leistungen erbracht und es entstanden wunderbare Gesellenstücke“, sagte Obermeister Lorenz Gschwinder von der Schreiner–Innung Ostalb. Die Ausbildung in den Betrieben sei gut, der Beruf sei einer, an dessen Ausbildungsende man das Gelernte auch sehen und anfassen könne. Er sei abwechslungsreich und man arbeite nachhaltig mit einem nachwachsenden Rohstoff. Die Betriebe und die Berufsschule hätten die Azubis bestens begleitet, sagte Gschwinder. Der Obermeister der Innung Heidenheim, Christian Staud, ergänzte: „Eine spannende Reise ist zu Ende, ihr habt in drei Jahren viel gelernt. Aber das Lernen geht jetzt erst richtig los, man muss immer am Ball bleiben.“

Der Leiter der Technischen Schule, Bernhard Wagner, lobte das Engagement der Auszubildenden, der Fachlehrer und der Betriebe im theoretischen Unterricht und in den Praxisstunden, die man gut zusammengefügt habe. Alle seien auch offen für neue Techniken, so haben 13 der Auszubildenden zusätzlich eine freiwillige Prüfung im Bereich CNC–Technik abgelegt. Eine Grundlage für die erfolgreiche Ausbildung sei auch die außergewöhnlich gute Ausstattung der Werkstätten in der Schule durch deren Träger, den Kreis.

Gschwinder übergab dann die Preise für die besten Leistungen. Den ersten Preis der Innung im Gestaltungswettbewerb „Gute Form“ erhielt Konrad Elser von der Schreinerei Kopp in Aalen–Oberalfingen. Er hatte einen Schreibtisch unter anderem aus Nussholz gefertigt. Jeweils eine Belobigung erhielten Luca Steiner (Schreinerei Bernd Hieber, Wasseralfingen) für seinen Gitarrenschrank und Robin Schlesier (Schreinerei Martin Riek, Untergröningen), der ebenfalls einen Schreibtisch für sein Zimmer gebaut hatte. Die besten Gesellenprüfungen legten Konrad Elser (Schreinerei Kopp, Oberalfingen), Christopher Knopp (Möbelwerkstatt Holger Lösch, Iggingen) und Christina Winkler (Heidingsfelder–Manufaktur GmbH, Dinkelsbühl) ab. Als Besonderheit war zu vermerken, dass die dreiBesten mit der gleichen Note abschlossen.

Den mit 500 Euro dotierten Josef–Leicht–Preis der Rotarier Schwäbisch Gmünd für „herausragende handwerkliche Gestaltung“ überreichte deren Präsident Michael Brenner an Benno Haas. Einen zweiten Preis und 300 Euro erhielt Konrad Elser. Man sehe die duale Ausbildung im Handwerk als außerordentlich wichtig an und unterstütze sie deshalb, so Brenner in seiner Laudatio.