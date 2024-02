Sie haben einen lernfähigen Schleimpilz gezüchtet, den Kocher untersucht, einen automatischen Einkaufswagen konstruiert oder herausgefunden, wie Spätzle richtig schön gelb werden: 94 Schülerinnen und Schüler aus dem Ostalbkreis haben beim Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ mit 54 Projekten mitgemacht. „Mach Dir einen Kopf“, war das Motto der diesjährigen Auflage. Am Start waren Schulen aus Aalen, Ellwangen, Oberkochen und Heidenheim.

Es geht geschäftig zu an der Hochschule Aalen, wo die jungen Forscher ihre Arbeiten in den Fachgebieten Biologie, Geo- und Raumwissenschaften, Chemie, Technik, Arbeitswelt, Mathematik/Informatik und Physik präsentieren. Mit strahlenden Augen, voller Elan und durchaus auch mit Stolz erklären sie ihre Arbeiten und haben dazu Stände aufgebaut, richtig kleine Labors, Schautafeln, Laptops. Man merkt sofort, wie ihnen das Experimentieren Spaß macht und wie sie die Welt der Naturwissenschaft und Technik begeistert. Die Jüngeren unter 15 sind im Wettbewerb „Schüler experimentieren“. Hier hat sich beispielsweise eine 13-Jährige gefragt, wieso so wenig Mädchen Naturwissenschaft und Technik wählen. Die Älteren ab 15 spielen in der Jugend-forscht-„Liga“, da hat sich unter anderem ein 15-Jähriger der „Evaluation von Rechenaufgaben durch KI“ gewidmet.

Viel Beifall bei der Preisvergabe

Nach der Präsentation geht es ins Audi-Max der Hochschule, wo die Preise vergeben werden, Eintrittsgutscheine oder kleinere Geldpreise als Taschengeld-Zuschuss beziehungsweise als kleiner Ansporn fürs nächste Forschungsprojekt. Als der Forschernachwuchs in den großen Saal einläuft, wird er mit viel Beifall begrüßt. Hochschulrektor Harald Riegel erzählt, wie er zu seinem späteren Fachgebiet, der Laser-Technik, kam: Mit einer Lupe hat er per Sonnenstrahl ein Löschpapier entzündet. Er erzählt von der Faszination, die von einem Parabelflug ausgeht, oder davon, wie man aus Mondstaub Pflastersteine bauen kann.

Welche Superkraft hätten Sie denn gerne?

Prorektorin Anja Dieckmann moderiert die Wettbewerbsfeier. Dem Landrat stellt sie die Frage, welche „Superkraft“ er denn gerne hätte. Im Angebot wäre beispielsweise die Fähigkeit, sich unsichtbar zu machen. Unsichtbar will Joachim Bläse nicht sein. Was er aber gern können würde, wäre Gedanken lesen. Das wäre dann, sagt er, bei Diskussionen mit anderen sehr hilfreich.

Seit 2020 ist die Hochschule Aalen Pate beim Regionalwettbewerb Ostwürttemberg. In Kooperation mit der Firma Zeiss werden die Jungforscher jedes Jahr zwei Tage lang an die Hochschule eingeladen, um ihre spannenden Projekte zu präsentieren. Von Zeiss ist Michael Totzeck gekommen. „Was ihr hier macht, ist klasse“ grüßt er den Saal und stellt fest, dass Forschung die Grundlage von Innovationen sei. Innovationen erforderten aber Freiheit - Freiheit, wie sie im Grundgesetz verankert sei. Er erklärt, wie beispielsweise hochauflösende Mikroskope helfen können, Krankheiten zu heilen.

Mit dabei als Partner beim Regionalwettbewerb ist auch „explorhino“. Der Nachwuchswettbewerb, betont Susanne Schäfer (Jugend forscht-Vertreterin aus Hamburg), funktioniere nur mit starken Partnern.

Die Preisträger erster und zweiter Preise

Erster Preis: Maxim Baltasar Steckeler (Ernst-Abbe-Gymnasium Oberkochen - Fachgebiet Biologie), Philomenia Powolny (Peutinger-Gymnasium Ellwangen - Biologie), Emilias Gaugler (Peutinger-Gymnasium Ellwangen - Arbeitswelt) und Noel Mang (Technisches Gymnasium Aalen - Physik).

Zweiter Preis: Antonio Hofko und Jule Göhringer (Ernst-Abbe-Gymnasium Oberkochen - Chemie), Arda Klein und Aashish Isaac (beide Ernst-Abbe-Gymnasium Oberkochen - Technik), Vincenz Powolny und Clemens Powolny (beide Peutinger-Gymnasium Ellwangen - Physik), Luca Thier (Peutinger-Gymnasium Ellwangen - Arbeitswelt), Lilli Vetter und Elisa Ruga (beide Gymnasium Sankt Gertrudis Ellwangen - Geo- und Raumwissenschaften), Katharina Jung und Salvatore Vitacca (beide Gymnasium Sankt Gertrudis Ellwangen - Biologie), Emilia Kress (Theodor-Heuss-Gymnasium Aalen - Technik), Anna-Sophie Haas (Gymnasium Sankt Gertrudis Ellwangen - Technik), Corvin Unger und Jakob Hach, beide Peutinger-Gymnasium Ellwangen - Geo- und Raumwissenschaften).