Julie Fiatte sichert sich den Sieg im M–Springen

Auch die Reiter des gastgebenden Vereins aus Röhlingen konnten trotz der großen Konkurrenz punkten. In der Springpferdeprüfung Klasse A** kam Henri Konle auf Climo auf Platz zwei, Irene Walter erreichte mit ihrem Calambo W Platz sieben. Im Stilspringen Klasse A* erreichte Henri Konle auf Quantum Platz drei, Vereinskollege Sebastian Friz kam mit seinem Quite Mister White auf Platz sechs. Kathrin Hammele kam mit ihrem Cute Sorrel B im Punktespringen Klass M* auf Platz acht gegen harte Konkurrenz.

Der Sonntag war der Tag des großen Springreiter–Finales und der Tag der Jüngsten. Es fanden Springprüfungen bis zur Klasse M mit Stechen statt und die Führzügelklasse für die Jüngsten. Auch am Sonntag fanden sich Röhlinger Reiter unter den Platzierten. Im Springreiter–Wettbewerb erreichte Heidi Haas auf Ix Chel Platz neun.

Im Punktespringen Klasse L kam Henri Konle mit Five to get ready auf Platz drei. Im Führzügelwettbewerb konnten Annelie Holzinger auf Mogli vom Wertachtal und Kiara Epacher auf Arent von dem Wellsedam beide einen starken dritten Platz erreichen.

In den Ergebnislisten fanden sich viele erfolgreiche Reiter und Reiterinnen aus der Region. Rindelbach, Heuchlingen, Jagstzell und Essingen waren hier besonders oft vertreten. Höhepunkt am Sonntag Nachmittag war das große M–Springen mit Siegerrunde, präsentiert von „Kreissparkasse Ostalb“. Siegerin des M–Springen wurde nach einer spannenden Siegerrunde Julie Fiatte auf Grand Quintaya SJ aus Zoltingen. Das Springturnier in Röhlingen war allerdings für alle ein voller Erfolg.

Ergebnisauszug Springturnier Röhlingen

Preis der Firma Dickenherr Trucks and Trailers Springpferdeprüfung Klasse A**: 1. Abteilung: 1. Guillaume Henlin von der RSG Dettinger Alb auf Odin, Wertnote 8,5. 2. Abteilung: 1. Carlo Beisswenger vom RFV Rot am See auf SMA Chicago, Wertnote 8,4.

Preis der Firma Dagobert&Fiatte Sporthorses, Luna Tierphysiotherapie und Julie Fiatte Pferdezahntechnik Springpferdeprüfung Klasse L: 1. Marian Müller von den RVF Schwäbisch Gmünd auf Connykanone, Wertnote 8,4. Preis der Firma Autohaus Karl Funk Abtsgmünd: Stilspringprüfung Klasse A*: 1. Abteilung: 1. Lia Bäuerle vom RFV Essingen auf Cosmo, Wertnote 8,2. 2. Abteilung: 1. Natalie Leutelt vom RFV Heuchlingen auf Casalitoo, Wertnote 8,0. Springprüfung Klasse L: 1. Abteilung: Preis der Pferdezucht Stahl 1. Hanna Borst vom RFV Jagstzell auf Charmonie, 0 Fehler, 61,29s. 2. Abteilung: Preis von Firma Dickenherr Trucks and Trailers: 1. Sina Malin Neukamm vom RFV Aalen-Waldhausen auf Caracho’s Carly, 0 Fehler, 62,27s.

Preis der Firma Hundeboxen Ostalb HBO Punktespringprüfung Klasse M*: 1. Hanna Borst vom RFV Jagstzell auf Bugatti, 65 Punkte, 58,63s. Ehrenpreise von Reitsport Blank Springreiter-Wettbewerb:

1. Joana Wetzstein vom RFV Wassertrüdingen auf Calimero, Wertnote 7,8. Springprüfung Klasse A**: 1. Abteilung: Preis der Firma Kicherer Stahlhandel:

1. Mara Fischer vom Pferdefreunde Hertighofen auf Dakar, 0 Fehler, 54,67s. 2. Abteilung: Preis von Firma Anhänger Wagner: 1. Hans-Peter Rubert vom Reitallianz Horn auf Di Natale, 0 Fehler, 56,63s. Ehrenpreise von Reiterhof und Reiterhotel Konle Röhlingen

Stilspring-WB - mit erlaubter Zeit:

1. Hanna Wedel vom RFVSt. Georg Nördlingen auf Assante, Wertnote 8,2. Punktespringprüfung Klasse L: 1. Abteilung Preis der Rotochsenbrauerei Ellwangen 1. Felicitas Binder vom RSG Dettinger Alb auf Sauvignon Blanc B mit 65 Punkten in 51,62s. 2. Abteilung Preis der Firma Luna Tierphysiotherapie: 1. Jonathan Häußler vom PSV Welzheim-Hohe Tanne auf Cassario mit 65 Punkten in 55,71s. Führzügel-WB: 1. Lilly Schmidt von der RG Hinterlegenberg auf Dein Kleiner Donner LS, Wertnote 7,5.

Preis der Kreissparkasse Ostalb Springprüfung Klasse M* mit Siegerrunde: 1. Julie Fiatte vom RC RH Zoltingen auf Grand Quintaya SJ, 0,00/0,00/35,53s. Weitere Informationen: reitverein-roehlingen.de